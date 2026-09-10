Σε κλίμα οδύνης στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια

Snapshot Η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια τελείται στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, με μεγάλη παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων.

Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με αεροσκάφος F-4 Phantom.

Ήταν γνωστός για τον χαρακτήρα του, την ευγένεια και την αφοσίωσή του στην υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ταφεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου παρουσία οικογένειας και συναδέλφων.

Στις 16:30 θα γίνει η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του ίδιου δυστυχήματος, στον Κατσικά Ιωαννίνων. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, έναν από τους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος F-4 Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όπου πλήθος συγγενών, φίλων, συναδέλφων και πολιτών συγκεντρώθηκε προκειμένου για να αποχαιρετήσουν τον επισμηναγό.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίστατο και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν πατέρας ενός παιδιού ένας αξιωματικός που εκτός από έμπειρος χειριστής γνώριζε πως κάθε απογείωση έκρυβε ευθύνη, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να υπηρετεί με αγάπη και υπερηφάνεια την Πολεμική Αεροπορία.

Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν μιλούν για έναν άνθρωπο με χαμόγελο, ευγένεια και ψυχή γεμάτη φως. Για έναν αξιωματικό που δεν ξεχώριζε μόνο για τις ικανότητές του στον αέρα, αλλά κυρίως για τον χαρακτήρα του στη ζωή.

Ο «αετός» Γιάννης, όπως τον αποκαλούσαν άνθρωποι που περπάτησαν δίπλα του, θα πραγματοποιήσει σήμερα την τελευταία του πτήση. Όχι πάνω από τα σύννεφα, όχι μέσα σε ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά μέσα στις καρδιές όλων όσοι τον αγάπησαν.

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Οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτισαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον αδικοχαμένο πιλότο την ώρα που το φέρετρο με τη σορό του βγήκε σκεπασμένο με την ελληνική σημαία από τον Ιερό Ναό για να οδηγηθεί στο στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου όπου θα γίνει η ταφή του.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:30 το απόγευμα, θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom.

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