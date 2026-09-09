Τανάγρα: Η Βουλή των Ελλήνων «υιοθετεί» τα παιδιά των πιλότων που σκοτώθηκαν με το Phantom

Snapshot Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί τα παιδιά των δύο πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδείξεις του Athens Flying Week.

Τα παιδιά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Βουλής, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται εντός δύο μηνών μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το πρόγραμμα στήριξης εφαρμόζεται από το 2010 για τα παιδιά πεσόντων των Ενόπλων Δυνάμεων και επεκτάθηκε το 2011 σε όλα τα παιδιά ένστολων.

Η ετήσια οικονομική βοήθεια κυμαίνεται από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, και μπορεί να συνεχίζεται έως την ηλικία των 25 ετών, εφόσον οι δικαιούχοι σπουδάζουν.

Μέχρι το 2025, η Βουλή έχει στηρίξει οικονομικά 69 παιδιά 44 πεσόντων με συνολικό ετήσιο κονδύλι περίπου 600.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στο Athens Flying Week.

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προχωρά η ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πάγια πρακτική της Βουλής για τη στήριξη των παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Από το 2010 το πρόγραμμα για τα παιδιά πεσόντων των ΕΔ κι ένστολων

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2010 για τα παιδιά των πεσόντων στις ΕΔ κι από το 2011 επεκτάθηκε σε όλους τους ένστολους. Μέχρι το τέλος του 2025, η Βουλή στήριζε οικονομικά 69 παιδιά 44 πεσόντων, με το ετήσιο κονδύλι να ανέρχεται σε περίπου 600.000 ευρώ.

Η ετήσια οικονομική στήριξη διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας:

10.000 ευρώ για ένα παιδί,18.000 ευρώ για δύο παιδιά,

21.000 ευρώ για τρία παιδιά,

25.000 ευρώ για περισσότερα από τρία παιδιά.

Η ενίσχυση μπορεί να συνεχίζεται έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν.

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