Τανάγρα: Η στιγμή που το Phantom φλέγεται στον αέρα λίγο πριν συντριβεί – Νέα βίντεο ντοκουμέντα

Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα μέσα από δύο νέα βίντεο και οι τελευταίες δραματικές στιγμές – «Αμάν, έγινε έκρηξη, έπεσε αεροπλάνο», φώναζαν αυτόπτες μάρτυρες πριν ειδοποιήσουν τις Αρχές

Γιάννης Νικηφοράκης

Τανάγρα: Η στιγμή που το Phantom φλέγεται στον αέρα λίγο πριν συντριβεί – Νέα βίντεο ντοκουμέντα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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Σαν να κόπηκε ο χρόνος για μερικά δευτερόλεπτα. Το Phantom φλέγεται στον αέρα, χάνει ύψος και διαλύεται πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος. Νέα πλάνα και μαρτυρίες αποκαλύπτουν καρέ – καρέ όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συντριβής στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, ενώ, η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου φωτίζει τις τελευταίες στιγμές των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν.

Στις εικόνες καταγράφεται το αεροσκάφος να φλέγεται στον αέρα. Τα συντρίμμια του πέφτουν στο έδαφος και, λόγω της ταχύτητας των τουλάχιστον 700 χιλιομέτρων / ώρα που είχε αναπτύξει το αεροσκάφος, σέρνονται για δεκάδες μέτρα. Η φωτιά προηγείται της πρόσκρουσης, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας. Το μαχητικό, αφού έχασε ύψος και προσέκρουσε στην κολώνα στον Προφήτη Ηλία, τυλίχθηκε στις φλόγες και διαλύθηκε στον αέρα.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται η στιγμή από διαφορετική γωνία. Ακούστηκαν, μάλιστα, και απανωτές εκρήξεις. Το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με 7.500 λίτρα κηροζίνης και εργαζόμενοι εργοστασίου έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Οι φλόγες από τη συντριβή του αεροσκάφους πλησίαζαν την επιχείρηση.

Ο κ. Κώστας Παπακώστας, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος ανέφερε ότι «ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε μέρα από πάνω μας. Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα».

Παράλληλα, ο πύργος ελέγχου φέρεται να είπε τρεις φορές στους έμπειρους χειριστές ότι πετούσαν χαμηλά, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR.

«Το μόνο που θέλω να πω, είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά μάς έσωσαν, γιατί αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές», σύμφωνα με άλλον αυτόπτη μάρτυρα.

Στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής, όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά.

Άλλωστε, αυτό κάνουν καθημερινά οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Άκρως εντυπωσιακό για εμάς, ρουτίνα για εκείνους.

Το ίδιο ακριβώς έκαναν και μία ημέρα αργότερα. Μόνο που αυτή τη φορά, η πτήση είχε την τραγική κατάληξη που όλοι γνωρίζουμε.

Σύμφωνα με αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το Phantom ήταν κατάλληλο να πετάξει: είχε περάσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης και τους απαραίτητους ελέγχους και είχε κριθεί απολύτως αξιόπλοο.

Ύστερα από την απόφαση να αναβληθεί η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, αναβλήθηκε και η κηδεία του δεύτερου πιλότου, Ιωάννη Μπλέσια. Αιτία της καθυστέρησης του ύστατου «χαίρε» στους δύο πιλότους είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των σορών τους, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Για την ταυτοποίηση των σορών έχει ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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