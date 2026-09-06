Το Phantom είχε περάσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχους, λένε από το ΓΕΑ

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια των δύο πιλότων του Phantom, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, που συνετρίβη στην Τανάγρα, στρατιωτικά στελέχη που μίλησαν στο Newsbomb χαρακτηρίζουν ως μια πάγια πρακτική συνεργασίας τη συμμετοχή μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε διεθνείς αεροπορικές επιδείξεις.

Αρμόδιες πηγές απάντησαν ότι το Athens Flying Week πραγματοποιείται στη χώρα μας ήδη από το 2012, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Athens Flying Week δεκαετούς διάρκειας.

Απαντώντας στην κριτική που τέθηκε κυρίως από ανώνυμες πηγές στα κοινωνικά δίκτυα για τη συμμετοχή των μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, οπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, παντού στον κόσμο τα Airshow διοργανώνονται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία προσκλήθηκε φέτος να συμμετάσχει σε 30 διεθνείς αεροπορικές επιδείξεις, η διοργάνωση των οποίων στην πλειονότητά τους επιτελείται από ιδιωτικές εταιρείες.

Συντηρημένο το F-4 Phantom

Σχετικά με το ζήτημα της καταλληλότητας του αεροσκάφους, αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ξεκαθαρίζουν ότι το Phantom είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ης Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο.

Διευκρινίζουν μάλιστα ότι η συμμετοχή του στην Athens Flying Week 2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί μόνο η γνωστή Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ».

Στο ερώτημα περί της παλαιότητας του αεροσκάφους, καθώς τα Phantom πετούν στους ελληνικούς ουρανούς εδώ και 50 χρόνια, οι αξιωματικοί επαναλαμβάνουν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με την παλαιότητα του αεροσκάφους, καθώς ήταν απολύτως αξιόπλοο.

Τέλος, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι σε αεροπορικές επιδείξεις συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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