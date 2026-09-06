Πτώση Phantom: πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα και τι ερευνούν οι αρχές

Δύο χειριστές της 338 Μοίρας έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου  κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πτώση Phantom: πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα και τι ερευνούν οι αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε βαρύ πένθος έχουν βυθιστεί οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συντριβή μαχητικού F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα, ένα τραγικό γεγονός που στέρησε τη ζωή σε δύο έμπειρους αξιωματικούς.

Στις 14:55 το μεσημέρι του Σαββάτου, το διθέσιο Phantom της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης πετούσε στο πλαίσιο των επιδείξεων του Airshow «Athens Flying Week 2026». Σε απόσταση περίπου 2 με 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από τον διάδρομο της 114 Πτέρυγας Μάχης στην Τανάγρα, το αεροσκάφος μπήκε σε δεξιά στροφή, όπου και παρουσιάστηκε απώλεια ελέγχου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων αξιωματικών και στρατιωτικών πηγών, οι δύο ιπτάμενοι είχαν το χρονικό περιθώριο να ενεργοποιήσουν το σύστημα εγκατάλειψης. Κι όμως, κράτησαν το χειριστήριο μέχρι την τελευταία στιγμή, οδηγώντας το μαχητικό μακριά από κατοικημένες περιοχές και έξω από τον χώρο της αεροπορικής βάσης όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι χιλιάδες πολίτες.

Η πρόσκρουση στο έδαφος υπήρξε σφοδρή. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΑ, Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος, ο Επισμηναγός (Ι) Ι.Μ. και ο Σμηναγός (Ι) Δ.Π. τραυματίστηκαν θανάσιμα. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, με την πολιτική ηγεσία να απευθύνει συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

Τι ερευνούν οι αρχές

Για τη διαλεύκανση των συνθηκών της πτώσης συγκροτήθηκε άμεσα Επιτροπή Διερεύνησης από την Πολεμική Αεροπορία. Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει το έργο επικεντρώνονται σε δύο συγκεκριμένες πηγές δεδομένων.

Πρώτο αντικείμενο ανάλυσης είναι το οπτικοακουστικό υλικό. Η επιτροπή συγκεντρώνει καταγραφές από τις κάμερες της διοργανώτριας αρχής, πλάνα τηλεοπτικών συνεργείων και βίντεο θεατών που παρακολουθούσαν την επίδειξη. Η εξέταση των εικόνων γίνεται καρέ-καρέ, ώστε να καταγραφεί η ακριβής κλίση, η ταχύτητα και η κινησιολογία των πηδαλίων του μαχητικού κατά την είσοδο στη δεξιά στροφή.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι καταγεγραμμένες συνομιλίες ανάμεσα στο πιλοτήριο και τον Πύργο Ελέγχου. Στόχος των ειδικών είναι να εξακριβώσουν αν οι χειριστές πρόλαβαν να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα για βλάβη, απώλεια στήριξης ή ένδειξη συναγερμού στα όργανα του cockpit. Πρόκειται για δύο ιπτάμενους με χιλιάδες ώρες πτήσης στα Phantom της 338 Μοίρας «Άρης», γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάσουν εξονυχιστικά κάθε τεχνικό παράγοντα της πτήσης.

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