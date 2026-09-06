Πτώση Phantom: Ανείπωτος θρήνος στην 117 Πτέρυγα Μάχης, έδρα των δύο πιλότων
Τι αναφέρεται στο ρεπορτάζ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θρήνος και βουβός πόνος επικρατεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, την έδρα των δύο πιλότων, ενός σμηναγού και ενός επισμηναγού, που έφυγαν άδικα από τη ζωή αφού το Phantom F-4 που χειρίζονταν συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.
Στρατιωτικοί κάνουν λόγο για δύο πολύ αγαπητούς άνδρες με μεγάλη εμπειρία.
«Τα έχουν όλοι χαμένα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Alpha από την Ηλεία.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Jeep: Νέες εκδόσεις για το ηλεκτρικό Compass - Πόσο κοστίζουν
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καισαρειά Κοζάνης
07:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Πυρά» της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ
07:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Τα βλέμματα στραμμένα στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ