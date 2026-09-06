Πτώση Phantom: Ανείπωτος θρήνος στην 117 Πτέρυγα Μάχης, έδρα των δύο πιλότων

Θρήνος και βουβός πόνος επικρατεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, την έδρα των δύο πιλότων, ενός σμηναγού και ενός επισμηναγού, που έφυγαν άδικα από τη ζωή αφού το Phantom F-4 που χειρίζονταν συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Στρατιωτικοί κάνουν λόγο για δύο πολύ αγαπητούς άνδρες με μεγάλη εμπειρία.

«Τα έχουν όλοι χαμένα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Alpha από την Ηλεία.