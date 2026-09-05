Τανάγρα: Στο σημείο συντριβής του F-4E Phantom ο Ευάγγελος Τουρνάς

Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Τουρνάς, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.