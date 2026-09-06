Τανάγρα: Θρήνος για τους δύο πιλότους, εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom

Μία ημέρα μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, η ελληνική κοινωνία παραμένει «βυθισμένη» στο πένθος για τον χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, του 37άχρονου σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου και του συναδέλφου του, Ιωάννη Μπλέσια, των οποίων το F–4E Phantom συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Φωτορεπορτάζ και βίντεο: Χάρης Γκίκας

Το Phantom που συνετρίβη στην περιοχή, κατέληξε σε εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι εικόνες από την επόμενη ημέρα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις εγκαταστάσεις να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την πρόσκρουση και τη φωτιά που ακολούθησε.

Στο σημείο, πλέον, η εικόνα είναι διαφορετική από εκείνη των πρώτων ωρών. Οι φλόγες έχουν σβήσει, αλλά τα σημάδια της καταστροφής παραμένουν έντονα.

Τα δύο σενάρια πίσω από τη συντριβή του Phantom

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής συνεχίζονται, με την Πολεμική Αεροπορία να εξετάζει μέχρι στιγμής δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται, είναι να σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στο μαχητικό αεροσκάφος από την πίεση που δέχτηκε κατά τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό με συγκεκριμένη αποστολή και δυνατότητες.

Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο ένα σμήνος πτηνών, τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, να προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους.

Πάντως, εάν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξαρχής, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμούν πως οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να διασωθούν τόσο εκείνοι, όσο και το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με στελέχη, γεγονός ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας, ίσως αποτελεί ένδειξη της προσπάθειας των δύο άτυχων χειριστών να προφυλάξουν τους συμμετέχοντες, στοιχείο που μένει να επιβεβαιωθεί από τον έλεγχο.

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