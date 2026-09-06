Τανάγρα: Συλλυπητήρια για τους πεσότες πιλότους από το ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο

Τα συλλυπητήριά τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις οικογένειες των δύο Ελλήνων αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week εξέφρασαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και υπουργοί Άμυνας, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, σε επικοινωνία που είχε μαζί του εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βωτρέν, ο υπουργός Άμυνας της Πορτογαλίας, Νούνο Μέλο, και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας.