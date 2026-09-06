Τανάγρα: Η μοιραία πτήση του Phantom – Σε λίγες μέρες θα βάφτιζε την κόρη του ο 37χρονος πιλότος

Οι τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή του Phantom και οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα

Δημήτρης Δρίζος

Τανάγρα: Η μοιραία πτήση του Phantom – Σε λίγες μέρες θα βάφτιζε την κόρη του ο 37χρονος πιλότος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο συνάδελφός του, Ιωάννης Μπλέσιας, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F–4 Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.
  • Ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειτο να βαφτίσει την κόρη του σε μερικές μέρες.
  • Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, και αναστέλλονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις στους στρατιωτικούς σχηματισμούς.
  • Οι έρευνες εστιάζουν στα αίτια της συντριβής, με ανάλυση των συνομιλιών του πύργου ελέγχου και του οπτικού υλικού από κάμερες των διοργανωτών και ιδιωτών.
  • Οι χειριστές δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης πριν την πρόσκρουση, ενώ οι σοροί τους βρέθηκαν σε ελαιώνα κοντά στο σημείο του ατυχήματος.
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Σε λίγες ημέρες θα κρατούσε την κόρη του στην αγκαλιά του για το μυστήριο της βάφτισης. Αντί για τη χαρά της οικογενειακής στιγμής, οι δικοί του άνθρωποι καλούνται να διαχειριστούν μία ανείπωτη απώλεια. Ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν ένας από τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας, όταν το F–4 Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Μία γιορτή που πλησίαζε, έγινε πένθος. Την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι τελευταίες συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου και το υλικό από τις κάμερες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στα μοιραία τελευταία λεπτά της πτήσης.

Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν δεμένος με τον τόπο καταγωγής του. Το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, χωριό του πατέρα του, και τα Πράμαντα στα Τζουμέρκια, απ’ όπου κατάγεται η μητέρα του, πενθούν ένα δικό τους παιδί. Στα Πράμαντα ζει ακόμη η υπερήλικη γιαγιά του. Κάθε φορά που το πρόγραμμα πτήσεων τον έφερνε πάνω από τα βουνά των Τζουμέρκων, την ειδοποιούσε στο τηλέφωνο για να βγει στην αυλή και να τον δει να την χαιρετά από τους αιθέρες.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας παίχτηκε στα Ιωάννινα. Το ερχόμενο Σάββατο (12/09) στον Κατσικά, οι δικοί του άνθρωποι ετοιμάζονταν για χαρά, καθώς είχε προγραμματιστεί η βάπτιση της μόλις 5 μηνών κορούλας του.

Στον Πύργο, όπου ζούσε ο Ιωάννης Μπλέσιας με την οικογένειά του, η γειτονιά βυθίστηκε στη σιωπή. Άνθρωπος μετρημένος, έμπειρος αεροπόρος, είχε αφιερώσει τη ζωή του στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας. Πίσω του αφήνει ένα αγόρι μόλις 5 ετών. Όσοι τον γνώριζαν από παιδί στην ηλειακή πρωτεύουσα αδυνατούν να πιστέψουν ότι το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου έμελλε να γραφτεί ο επίλογος.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους δύο πιλότους του Phantom

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλες τις μονάδες, τα στρατόπεδα και τα επιτελεία της χώρας. Με απόφαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται δίπλα στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που δοκιμάζονται σκληρά.

Στο πλαίσιο του πένθους, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, ενώ, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία προετοιμάζει την απόδοση των προβλεπόμενων στρατιωτικών τιμών για τους δύο αεροπόρους που χάθηκαν στο καθήκον.

Οι τελευταίες επικοινωνίες των δύο πιλότων με τον πύργο

Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης και έτσι προσέκρουσαν στο έδαφος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι σοροί τους βρέθηκαν μέσα σε ελαιώνα.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται τώρα στα αίτια της θανατηφόρας πρόσκρουσης.

Ήδη, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ερευνά υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικών συνεργείων και ιδιωτών, καθώς και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες συνομιλίες καθώς θα αποδειχθεί αν οι χειριστές είχαν αναφέρει κάποιο πρόβλημα στο πιλοτήριο του αεροσκάφους.

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