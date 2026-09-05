Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Ανείπωτος θρήνος για τον άδικο χαμό των δύο Αξιωματικών ττης Πολεμικής Αεροπορίας

Ανθή Κουρεντζή

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ο 42χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας έχασε τη ζωή του στη συντριβή του μαχητικού Phantom F-4 στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.
  • Μαζί με τον Ιωάννη Μπλέσια σκοτώθηκε και ο συναδέλφός του Δημήτρης Πέτρου, επίσης χειριστής του Phantom και μέλος της 117 Πτέρυγας Μάχης της Ανδραβίδας.
  • Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν πατέρας ενός πεντάχρονου αγοριού και η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και την τοπική κοινωνία του Πύργου.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2026 για τον θάνατο των δύο πιλότων.
  • Οι συνάδελφοι του περιγράφουν τον Ιωάννη Μπλέσια ως έμπειρο και αφοσιωμένο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
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Βυθισμένη στο πένθος είναι από το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) η τοπική κοινωνία του Πύργου, από την απώλεια του 40χρονου Επισμηναγού στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Δυνάμεις Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom F-4 στην Τανάγρα.

Ένας έμπειρος ιπτάμενος, ένας αξιωματικός που είχε συνδέσει τη ζωή του με τους αιθέρες, αλλά πάνω απ' όλα ένας οικογενειάρχης και πατέρας ενός μικρού παιδιού.

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Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας

Η τελευταία του πτήση έμελλε να είναι εκείνη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και μια ολόκληρη πόλη.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας βρισκόταν στο Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην Athens Flying Week, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Μια πτήση που επρόκειτο να αποτελέσει ακόμη μία επίδειξη των δυνατοτήτων του αεροσκάφους και των Ελλήνων χειριστών εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν το μαχητικό συνετρίβη.

Μαζί με τον 40χρονο Επισμηναγό έχασε τη ζωή του και ο έτερος χειριστής του Phantom, Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος ζούσε στην Πάτρα.

Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, μία μονάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των ελληνικών Phantom.

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Πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Πίσω από τη στρατιωτική ιδιότητα και την απαιτητική καθημερινότητα ενός χειριστή μαχητικών αεροσκαφών βρισκόταν ένας πατέρας.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, η απώλεια είναι αδύνατο να περιγραφεί μόνο μέσα από τους τίτλους και τα διακριτικά μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

Ήταν ο άνθρωπος που έφευγε για την αποστολή του και επέστρεφε στην οικογένειά του. Μέχρι τη μοιραία πτήση του Σαββάτου.

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Ο Ιωάννης Μπλέσιας

Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο 40χρονος πιλότος δεν θα επιστρέψει αυτή τη φορά από την αποστολή του.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έμπειρο ιπτάμενο και άριστο αξιωματικό, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και αντιμετώπιζε με αίσθημα ευθύνης την αποστολή του.

Για έναν πιλότο μαχητικού, άλλωστε, η σχέση με τον ουρανό είναι διαφορετική. Χρόνια εκπαίδευσης, αμέτρητες ώρες πτήσης, πειθαρχία και απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του δημιουργούν δεσμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί έξω από το πιλοτήριο.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

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