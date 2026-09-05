Τασούλας για τραγωδία στην Τανάγρα: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια των δύο Αξιωματικών»

Snapshot Δύο Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν μετά την πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην Πολεμική Αεροπορία.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κήρυξε τριήμερο πένθος για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος, έναν σμηναγό και έναν επισμηναγό.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε τη βαθιά θλίψη του Υπουργείου και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους των πιλότων. Snapshot powered by AI

Τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των δύο Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του αναφέρει:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας».

Πτώση Phantom: Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος για τις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom 2.

Πρόκειται για έναν σμηναγό και έναν επισμηναγό.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους αλλά και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα…

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

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