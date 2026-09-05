Ανδρουλάκης για Τανάγρα: Όλη η Ελλάδα, συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο πιλότων
«Αιωνία τους η μνήμη»
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«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.
«Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως «είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους».
«Αιωνία τους η μνήμη», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.
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