Ανδρουλάκης για Τανάγρα: Όλη η Ελλάδα, συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο πιλότων

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως «είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους».

«Αιωνία τους η μνήμη», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.