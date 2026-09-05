Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

Θρήνος στη χώρα και στην Πολεμική Αεροπορία για τον αδόκητο χαμό των δύο αξιωματικών

Σωτήρης Σκουλούδης

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου
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Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε ανακοίνωσή του δημοσιεύει τα ονόματα και φωτογραφίες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με την πτώση του Phantom, σήμερα στο Air Flying Week της Τανάγρας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών.

Ο Δημήτρης Πέτρου είχε καταγωγή από την Πάτρα και ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

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Σμηναγός (Ι) Δημήτρης Πέτρου

Ο Ιωάννης Μπλέσιας είχε καταγωγή από τον Πύργο και ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού.

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Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Θρήνος στον Πύργο για τον 42χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

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Ο Ιωάννης Μπλέσιας

Βυθισμένη στο πένθος είναι από το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) η τοπική κοινωνία του Πύργου, από την απώλεια του 42χρονου Επισμηναγού στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Ιωάννη Μπλέσια.

Ένας έμπειρος ιπτάμενος, ένας αξιωματικός που είχε συνδέσει τη ζωή του με τους αιθέρες, αλλά πάνω απ' όλα ένας οικογενειάρχης και πατέρας ενός μικρού παιδιού.

Η τελευταία του πτήση έμελλε να είναι εκείνη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και μια ολόκληρη πόλη.

Πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Πίσω από τη στρατιωτική ιδιότητα και την απαιτητική καθημερινότητα ενός χειριστή μαχητικών αεροσκαφών βρισκόταν ένας πατέρας. Ο Ιωάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, η απώλεια είναι αδύνατο να περιγραφεί μόνο μέσα από τους τίτλους και τα διακριτικά μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

Ήταν ο άνθρωπος που έφευγε για την αποστολή του και επέστρεφε στην οικογένειά του. Μέχρι τη μοιραία πτήση του Σαββάτου. Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη.

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Άνθρωποι που τον γνώριζαν δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο 42χρονος πιλότος δεν θα επιστρέψει αυτή τη φορά από την αποστολή του.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έμπειρο ιπτάμενο και άριστο αξιωματικό, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και αντιμετώπιζε με αίσθημα ευθύνης την αποστολή του.

Για έναν πιλότο μαχητικού, άλλωστε, η σχέση με τον ουρανό είναι διαφορετική. Χρόνια εκπαίδευσης, αμέτρητες ώρες πτήσης, πειθαρχία και απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του δημιουργούν δεσμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί έξω από το πιλοτήριο.

Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου -Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

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Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός μωρού. Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη και πόνο στην περιοχή, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου και ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:

Δείτε εικόνες:

[389342] ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PHANTOM F4 ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026
[389342] ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PHANTOM F4 ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026
[389342] ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PHANTOM F4 ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026
[389342] ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PHANTOM F4 ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026
[389342] ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PHANTOM F4 ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026
[389342] ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
[389342] ΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PHANTOM F4 ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK 2026

Το Newsbomb στο σημείο της συντριβής του Phantom - Τι απέμεινε από το αεροσκάφος

Συντρίμμια απέμειναν από το αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου στο πλαίσιο της Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα.

Σε βίντεο και φωτογραφίες του Newsbomb φαίνεται ο καμένος κινητήρας του αεροσκάφους μετά την πτώση και τις φλόγες που τύλιξαν το αεροσκάφος.

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