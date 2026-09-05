Πτώση Phantom: Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος για τις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom 2.

Πρόκειται για έναν σμηναγό και έναν επισμηναγό.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους αλλά και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».