Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

Την απέραντη θλίψη του για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα, εκφράζει ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης με ανάρτησή του στο Facebook.

«Δύο αξιωματικοί μας έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την Πατρίδα. Η Ελλάδα πενθεί» αναφέρει ο κ. Λαζαρίδης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.

Επίσης, ο κ. Λαζαρίδης ενημερώνει ότι η τραγωδία αυτή δε θα του επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Δ.Ε.Θ., να παρευρεθεί στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, που διοργανώνει ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος».

Η ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη