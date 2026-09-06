Θρήνος σε Πύργο και Ήπειρο για τους δύο πιλότους

Snapshot Δύο χειριστές της 338 Μοίρας, ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, σκοτώθηκαν σε συντριβή Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του ένα πεντάχρονο αγόρι και ζούσε στον Πύργο, ενώ ο Δημήτριος Πέτρου είχε καταγωγή από την Ήπειρο και άφησε ορφανή πεντάμηνη κόρη.

Η είδηση προκάλεσε θρήνο σε δύο περιοχές της Ελλάδας, τον Πύργο και την Ήπειρο, και συγκλόνισε οικογένειες και τοπικές κοινότητες.

Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2026, με μεσίστιες σημαίες και ακύρωση εορταστικών εκδηλώσεων.

Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία ετοιμάζει την απόδοση στρατιωτικών τιμών στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Snapshot powered by AI

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός. Δύο σπιτικά κομματιάστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, όταν το Phantom της 338 Μοίρας συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Πίσω από τα ψυχρά αρχικά των πρώτων επίσημων ανακοινώσεων βρίσκονταν δύο νέοι άνθρωποι, δύο οικογενειάρχες: ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου.

Στον Πύργο, όπου ζούσε ο Ιωάννης Μπλέσιας με την οικογένειά του, η γειτονιά βυθίστηκε στη σιωπή. Άνθρωπος μετρημένος, έμπειρος αεροπόρος, είχε αφιερώσει τη ζωή του στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας. Πίσω του αφήνει ένα αγόρι μόλις πέντε ετών. Όσοι τον γνώριζαν από παιδί στην ηλειακή πρωτεύουσα αδυνατούν να πιστέψουν ότι το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου έμελλε να γραφτεί ο επίλογος.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έμπειρο ιπτάμενο και άριστο αξιωματικό, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και αντιμετώπιζε με αίσθημα ευθύνης την αποστολή του. Για έναν πιλότο μαχητικού, άλλωστε, η σχέση με τον ουρανό είναι διαφορετική. Χρόνια εκπαίδευσης, αμέτρητες ώρες πτήσης, πειθαρχία και απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του δημιουργούν δεσμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί έξω από το πιλοτήριο,

Την ίδια ώρα, στα ορεινά της Ηπείρου, η οδύνη είναι εξίσου βαριά.

Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν δεμένος με τον τόπο καταγωγής του. Το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, χωριό του πατέρα του, και τα Πράμαντα στα Τζουμέρκια, απ’ όπου κατάγεται η μητέρα του, πενθούν ένα δικό τους παιδί. Στα Πράμαντα ζει ακόμη η υπερήλικη γιαγιά του. Κάθε φορά που το πρόγραμμα πτήσεων τον έφερνε πάνω από τα βουνά των Τζουμέρκων, την ειδοποιούσε στο τηλέφωνο για να βγει στην αυλή και να τον δει να την χαιρετά από τους αιθέρες.

Το πιο τραγικό παιχνίδι της μοίρας παίχτηκε στα Ιωάννινα. Το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά, οι δικοί του άνθρωποι ετοιμάζονταν για χαρά: είχε προγραμματιστεί η βάπτιση της μόλις πέντε μηνών κορούλας του. Τα προσκλητήρια είχαν μοιραστεί, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η προσμονή μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Στην Ανδραβίδα, οι συνάδελφοί τους στη Μοίρα «Άρης» θα κοιτούν τα άδεια γραφεία τους. Δύο χειριστές που πάλεψαν στο πιλοτήριο μέχρι το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου για να οδηγήσουν το σκάφος μακριά από τον κόσμο, αφήνοντας πίσω τους δύο ορφανά παιδιά και δύο γωνιές της Ελλάδας να θρηνούν.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους δύο πιλότους του Phantom

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλες τις μονάδες, τα στρατόπεδα και τα επιτελεία της χώρας. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τη συντριβή του F-4E Phantom II της 338 Μοίρας στην Τανάγρα και τον θάνατο των δύο χειριστών του.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται δίπλα στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που δοκιμάζονται σκληρά.

Στο πλαίσιο του πένθους, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, ενώ η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία προετοιμάζει την απόδοση των προβλεπόμενων στρατιωτικών τιμών για τους δύο αεροπόρους που χάθηκαν στο καθήκον.

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