Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου -Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

Snapshot Κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, συνετρίβη το αεροσκάφος F-4E Phantom II στην Τανάγρα, προκαλώντας τον θάνατο δύο αξιωματικών, του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν 34 ετών, καταγόταν από την Ήπειρο και συγκεκριμένα από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων.

Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός βρέφους, γεγονός που επιτείνει τη θλίψη στην τοπική κοινότητα.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην περιοχή της Ηπείρου, με συγγενείς, φίλους και γνωστούς να δυσκολεύονται να αποδεχτούν το τραγικό γεγονός.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος προκάλεσε στις Ένοπλες Δυνάμεις η τραγωδία με το F-4E Phantom II που συνετρίβη στην Τανάγρα, το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωής τους ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας.

Πένθος στην Ήπειρο από τον χαμό του Δημήτρη Πέτρου

Ανάμεσα στους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων.

Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός μωρού. Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη και πόνο στην περιοχή, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου και ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Θρήνος στον Πύργο για τον 42χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Βυθισμένη στο πένθος είναι από το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) η τοπική κοινωνία του Πύργου, από την απώλεια του 42χρονου Επισμηναγού στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Δυνάμεις Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom F-4 στην Τανάγρα.

Ένας έμπειρος ιπτάμενος, ένας αξιωματικός που είχε συνδέσει τη ζωή του με τους αιθέρες, αλλά πάνω απ' όλα ένας οικογενειάρχης και πατέρας ενός μικρού παιδιού.

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας

Η τελευταία του πτήση έμελλε να είναι εκείνη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και μια ολόκληρη πόλη.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας βρισκόταν στο Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην Athens Flying Week, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Μια πτήση που επρόκειτο να αποτελέσει ακόμη μία επίδειξη των δυνατοτήτων του αεροσκάφους και των Ελλήνων χειριστών εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν το μαχητικό συνετρίβη.

Μαζί με τον 42χρονο Επισμηναγό έχασε τη ζωή του και ο έτερος χειριστής του Phantom, Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος ζούσε στην Πάτρα.

Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, μία μονάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των ελληνικών Phantom.

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Πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Πίσω από τη στρατιωτική ιδιότητα και την απαιτητική καθημερινότητα ενός χειριστή μαχητικών αεροσκαφών βρισκόταν ένας πατέρας.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, η απώλεια είναι αδύνατο να περιγραφεί μόνο μέσα από τους τίτλους και τα διακριτικά μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

Ήταν ο άνθρωπος που έφευγε για την αποστολή του και επέστρεφε στην οικογένειά του. Μέχρι τη μοιραία πτήση του Σαββάτου.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας

Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο 40χρονος πιλότος δεν θα επιστρέψει αυτή τη φορά από την αποστολή του.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έμπειρο ιπτάμενο και άριστο αξιωματικό, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και αντιμετώπιζε με αίσθημα ευθύνης την αποστολή του.

Για έναν πιλότο μαχητικού, άλλωστε, η σχέση με τον ουρανό είναι διαφορετική. Χρόνια εκπαίδευσης, αμέτρητες ώρες πτήσης, πειθαρχία και απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του δημιουργούν δεσμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί έξω από το πιλοτήριο.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

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