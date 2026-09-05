Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου -Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

Ανείπωτη τραγωδία από τη συντριβή του F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026

Ανθή Κουρεντζή

Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου -Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, συνετρίβη το αεροσκάφος F-4E Phantom II στην Τανάγρα, προκαλώντας τον θάνατο δύο αξιωματικών, του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.
  • Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν 34 ετών, καταγόταν από την Ήπειρο και συγκεκριμένα από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων.
  • Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός βρέφους, γεγονός που επιτείνει τη θλίψη στην τοπική κοινότητα.
  • Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην περιοχή της Ηπείρου, με συγγενείς, φίλους και γνωστούς να δυσκολεύονται να αποδεχτούν το τραγικό γεγονός.
  • Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση.
Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος προκάλεσε στις Ένοπλες Δυνάμεις η τραγωδία με το F-4E Phantom II που συνετρίβη στην Τανάγρα, το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωής τους ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας.

Πένθος στην Ήπειρο από τον χαμό του Δημήτρη Πέτρου

Ανάμεσα στους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων.

sminagos.jpg

Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός μωρού. Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη και πόνο στην περιοχή, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου και ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Θρήνος στον Πύργο για τον 42χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Βυθισμένη στο πένθος είναι από το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) η τοπική κοινωνία του Πύργου, από την απώλεια του 42χρονου Επισμηναγού στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Δυνάμεις Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom F-4 στην Τανάγρα.

Ένας έμπειρος ιπτάμενος, ένας αξιωματικός που είχε συνδέσει τη ζωή του με τους αιθέρες, αλλά πάνω απ' όλα ένας οικογενειάρχης και πατέρας ενός μικρού παιδιού.

tnei-iiipound-i-ii-iiipoundiiipound.jpg

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας

Η τελευταία του πτήση έμελλε να είναι εκείνη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και μια ολόκληρη πόλη.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας βρισκόταν στο Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην Athens Flying Week, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Μια πτήση που επρόκειτο να αποτελέσει ακόμη μία επίδειξη των δυνατοτήτων του αεροσκάφους και των Ελλήνων χειριστών εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν το μαχητικό συνετρίβη.

Μαζί με τον 42χρονο Επισμηναγό έχασε τη ζωή του και ο έτερος χειριστής του Phantom, Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος ζούσε στην Πάτρα.

Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, μία μονάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των ελληνικών Phantom.

mplesias-giannis.jpg
Screenshot

Πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Πίσω από τη στρατιωτική ιδιότητα και την απαιτητική καθημερινότητα ενός χειριστή μαχητικών αεροσκαφών βρισκόταν ένας πατέρας.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, η απώλεια είναι αδύνατο να περιγραφεί μόνο μέσα από τους τίτλους και τα διακριτικά μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

Ήταν ο άνθρωπος που έφευγε για την αποστολή του και επέστρεφε στην οικογένειά του. Μέχρι τη μοιραία πτήση του Σαββάτου.

mplesias.jpg

Ο Ιωάννης Μπλέσιας

Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο 40χρονος πιλότος δεν θα επιστρέψει αυτή τη φορά από την αποστολή του.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έμπειρο ιπτάμενο και άριστο αξιωματικό, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και αντιμετώπιζε με αίσθημα ευθύνης την αποστολή του.

Για έναν πιλότο μαχητικού, άλλωστε, η σχέση με τον ουρανό είναι διαφορετική. Χρόνια εκπαίδευσης, αμέτρητες ώρες πτήσης, πειθαρχία και απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του δημιουργούν δεσμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί έξω από το πιλοτήριο.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στους 7 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακός, πριν το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Η ανάρτηση μετά την ομιλία στη ΔΕΘ: Πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης 5-0: Δικέφαλος πέντε «αστέρων» πριν τη ΛΑΣΚ!

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε κεντρικό σημείο της πόλης

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας σοβαρά τραυματίας

22:15LIFESTYLE

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Λάμπει από ευτυχία κοιτάζοντας την δύο μηνών κόρη της - Τα τρυφερά στιγμιότυπα

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η προσωπική εξομολόγηση και η νέα «συμφωνία» προς το 2030

22:07ΕΘΝΙΚΑ

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νέα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή του Phantom

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε όσους δουν την Κυριακή της κάλπης ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»

21:57LIFESTYLE

«Μου μένουν πέντε χρόνια ζωής»: Συγκλονίζει ο ηθοποιός Μπρους Κάμπελ για τη μάχη με τον καρκίνο

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος το 2027 για επιχειρήσεις εκτός Αττικής

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Μηδενίζεται ο φόρος στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα 20.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΘΝΙΚΑ

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

17:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Απόβαση» 200 Τούρκων χορευτών στην Κρήτη: «Ο χορός ενώνει τους λαούς χωρίς να πουν λέξη»

15:21ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

21:02TRAVEL

Φθινοπωρινές αποδράσεις εντός συνόρων: 4 μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νέα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή του Phantom

20:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εκπαιδευτικός δεν έβρισκε στέγη και έμενε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Τσιώλη: Θλίψη για την 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ