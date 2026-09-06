Πιλότοι Phantom: Τα δραματικά δύο λεπτά στον αέρα - Τα σενάρια για την τραγωδία στην Τανάγρα

Snapshot Η πτώση του F-4E Phantom II στην Τανάγρα προκάλεσε το θάνατο των πιλότων επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και σμηναγού Δημήτριου Πέτρου μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά μετά την απογείωση.

Οι πιλότοι εκτέλεσαν απότομες ανοδικές κινήσεις και δεξιά στροφή πριν το αεροσκάφος χάσει ύψος και συντριβεί, σύμφωνα με διαθέσιμα βίντεο.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή απώλειας στήριξης (high speed stall) λόγω υπερβολικής ταχύτητας ως αιτίες της πτώσης.

Αναλύεται επίσης το σενάριο Controlled Flight Into Terrain, όπου αεροσκάφος σε καλή λειτουργία μπορεί να καταπέσει ακούσια σε εμπόδιο ή έδαφος.

Η Πολεμική Αεροπορία διεξάγει πλήρη έρευνα με συλλογή συντριμμιών, ανάλυση καταγραφέα πτήσης και συνομιλιών με τον πύργο ελέγχου, καθώς και εξέταση του ιστορικού του αεροσκάφους και των μαρτυριών. Snapshot powered by AI

Λιγότερο από δύο λεπτά διήρκεσε η ακροβατική πτήση επίδειξης του F-4E Phantom II από την 338 Μοίρα «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα.

Λίγο μετά την απογείωση του Phantom, οι χειριστές του μαχητικού επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, έκαναν τάχεια άνοδο με κλίση 90 μοιρών, επανέφεραν το αεροσκάφος, συνέχισαν με νέα απότομη άνοδο πάλι με γωνία 90 μοιρών διερχόμενοι από τον διάδρομο του αεροδρομίου της Τανάγρας. Προτού συμπληρωθούν δύο λεπτά από την ώρα της απογείωσης, είχαν κάνει έναν κύκλο γύρω από το αεροδρόμιο και επέστρεφαν κινούμενοι με μεγάλη ταχύτητα για να διέλθουν δίπλα από τον χώρο που βρίσκονταν οι θεατές του air show Athens Flying Week.

Στα διαθέσιμα βίντεο φαίνεται ότι λίγο πριν την συντριβή του Phantom οι δύο χειριστές επιχειρούν δεξιά στροφή. Διακρίνεται σαν το F-4E να χάνει σταδιακά ύψος και τελικώς να συντρίβεται.

Τι μπορεί να συνέβη και να προκλήθηκε η μοιραία πτώση του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους συμπαρασύροντας στο θάνατο τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου;

Μπορεί να συνέβη κάποια αιφνιδιαστική μηχανική βλάβη και οι δύο έμπειροι χειριστές να επιχείρησαν να προσγειώσουν το μαχητικό αεροσκάφος που ήταν έμφορτο με αεροπορικό καύσιμο -αφού είχε μόλις απογειωθεί- για να μην κινδυνεύσουν οι εκατοντάδες θεατές της αεροπορικής επίδειξης; Γιατί δεν χρησιμοποίησαν τα εκτινασσόμενα καθίσματα για να διασωθούν; Δεν πρόλαβαν να εκτοξευθούν έξω από το cockpit του μαχητικού ή επιχείρησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να σώσουν το Phantom;

Συντρίμμια από το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Τανάγρα Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Οι συνομιλίες και οι αναφορές του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου με τον πύργο ελέγχου αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.

Έμπειροι πιλότοι με τους οποίους συνομίλησε το Newsbomb θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια βασικά σενάρια για τα αίτια της πτώσης. Ενα ενδεχόμενο είναι η συντριβή να οφείλεται σε high speed stall, δηλαδή σε απώλεια στήριξης λόγω της μεγάλης ταχύτητας με την οποία κινούνταν το δικινητήριο Phantom.

Στο σενάριο της απώλειας στήριξης λόγω των υψηλών ταχυτήτων οι πιλότοι δέχονται πολύ μεγαλύτερα G απ' ό,τι επιτρέπεται και ως αποτέλεσμα, παρ' όλη την μεγάλη ταχύτητα του μαχητικού αεροσκάφους, μπορεί να προκληθεί ακόμη και αποκόλληση του οριακού στρώματος των πτερυγίων.

Είναι δεδομένο ότι σε μια πτήση επίδειξης, όπως και σε όλες τις πτήσεις, οι πιλότοι των μαχητικών έχουν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την πτήση, έχουν δοκιμάσει το σενάριο σε πτήσεις προετοιμασίας κι έχουν κάνει όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται πριν την υλοποίηση της τελικής πτήσης.

Ενα άλλο ενδεχόμενο που μπορεί να συνετέλεσε στην πτώση του Phantom είναι το λεγόμενο Controlled Flight Into Terrain. Πρόκειται για έναν αεροπορικό όρο όπου η πρόκληση ατυχήματος σε ένα πλήρως λειτουργικό αεροσκάφος μπορεί να προκληθεί ακόμη και χωρίς να έχει παρουσιαστεί μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα την ακούσια πρόσκρουση στο έδαφος, σε βουνό, στη θάλασσα ή σε κάποιο εμπόδιο.

Τι συνέβη τελικώς και χάθηκαν οι δύο έμπειροι πιλότοι θα ελεγχθεί εξονυχιστικά από την επιτροπή διερεύνησης της Πολεμικής Αεροπορίας. Θα συλλεχθούν όλα τα συντρίμμια του Phantom που διασκορπίστηκαν σε μια ακτίνα περίπου 600-700 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης, θα επιχειρηθεί να εντοπιστεί και να αποκωδικοποιηθεί ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης, θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου στην Τανάγρα, θα ανοιχθεί ο φάκελλος με το ιστορικό του F-4E και θα ληφθούν καταθέσεις απ' όλους τους εμπλεκόμενους.

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