Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα - Ένα κρέμεται πάνω από πάρκινγκ

Snapshot Ένα μαύρο τζιπ παρέσυρε πάνω από πέντε σταθυμένα οχήματα στην οδό Κύπρου στα Χανιά.

Τα παρασυρμένα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, με ένα να κρέμεται πάνω σε τοιχίο πάνω από πάρκινγκ.

Το μαύρο τζιπ ακινητοποιήθηκε κάθετα στον δρόμο, ανάμεσα στα κατεστραμμένα οχήματα.

Στο οδόστρωμα βρέθηκαν σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων.

Ένα μαύρο τζιπ, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, παρέσυρε περισσότερα από πέντε οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι φωτογραφίες του Creta24, από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που παρασύρθηκαν βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται σε τοιχίο πάνω από πάρκινγκ, έχοντας υποστεί ζημιές στο πίσω μέρος του. Το μαύρο όχημα ακινητοποιήθηκε κάθετα στον δρόμο, ανάμεσα στα «τσαλακωμένα» αυτοκίνητα.

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