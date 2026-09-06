Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών
Ο πιλότος απαντά σε διάφορα σχόλια που εκφράστηκαν περί τη συμμετοχή του μοιραίου Phantom στο Athens Flying Week
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Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Παναγιώτης Μαυρώνας, σε ανάρτησή του στηλιτεύει όσους αμαυρώνουν με τα σχόλια τους τη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom, που κατέπεσε χθες στην Τανάγρα στο πλαίσιο του Athens Flying Week.
Ο πιλότος εξηγεί ότι προβλέπεται και γίνεται σε όλο τον κόσμο, πιλότοι και μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας να συμμετέχουν σε αεροπορικές επιδείξεις, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι δύο αξιωματικοί «σκοτώθηκαν για τα κέρδη ιδιωτών»...
Αναλυτικά η ανάρτηση:
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