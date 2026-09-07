Τανάγρα: Η δοκιμαστική πτήση του Phantom 24 ώρες πριν από την τραγωδία - Βίντεο

Snapshot Το αεροσκάφος Phantom είχε περάσει όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και ήταν απολύτως αξιόπλοο πριν από την τραγωδία στην Τανάγρα.

Στο βίντεο της δοκιμαστικής πτήσης 24 ώρες πριν από το δυστύχημα, το Phantom εκτελεί κανονικά τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του.

Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας είχε πετάξει με το Phantom πάνω από την Αθήνα στις 25 Μαρτίου 2023, τιμώντας την εθνική επέτειο. Snapshot powered by AI

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη μοιραία πτήση, το Phantom πετούσε κανονικά πάνω από την Τανάγρα. Στο βίντεο της πρόβας της Παρασκευής, όλα μοιάζουν όπως κάθε άλλη ημέρα: Το αεροσκάφος εκτελεί τη διαδικασία του, με εντυπωσιακούς ελιγμούς, οι πιλότοι κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα δεν προμηνύει την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Άλλωστε, αυτό κάνουν καθημερινά οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Άκρως εντυπωσιακό για εμάς, ρουτίνα για εκείνους.

Το ίδιο ακριβώς έκαναν και μία ημέρα αργότερα. Μόνο που αυτή τη φορά, η πτήση είχε την τραγική κατάληξη που όλοι γνωρίζουμε.

Σύμφωνα με αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το Phantom ήταν κατάλληλο να πετάξει: είχε περάσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης και τους απαραίτητους ελέγχους και είχε κριθεί απολύτως αξιόπλοο.

Η πτήση περηφάνιας του επισμηναγού την 25η Μαρτίου 2023

Ο έμπειρος χειριστής, Ιωάννης Μπλέσιας, πέταξε πάνω από την Αθήνα την 25η Μαρτίου 2023, καταγράφοντας εντυπωσιακές εικόνες.

Με το μαχητικό του να περνά πάνω από την πρωτεύουσα, ο επισμηναγός είχε βρεθεί στο επίκεντρο μίας από τις ομορφότερες στιγμές των εορτασμών, τιμώντας με ιδιαίτερο τρόπο την εθνική επέτειο.

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