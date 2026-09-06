Τανάγρα: «Μαμά δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη» -Συγκινεί η ανάρτηση φίλης του Ιωάννη Μπλέσια

Η μητέρα ενός φίλου του γιου του αδικοχαμένου Ιωάννη Μπλέσια τον αποχαιρετά με λόγια βαθιάς συγκίνησης, θυμάται τον στοργικό πατέρα και τον άνθρωπο πίσω από τη στολή 

Ανθή Κουρεντζή

Τανάγρα: «Μαμά δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη» -Συγκινεί η ανάρτηση φίλης του Ιωάννη Μπλέσια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μητέρα φίλου του Ιωάννη Μπλέσια αποχαιρετά τον αδικοχαμένο πιλότο με συγκινητικά λόγια, αναδεικνύοντας τον ως στοργικό πατέρα και άνθρωπο πίσω από τη στολή.
  • Μέσα από τα λόγια ενός έξι χρόνου παιδιού αποτυπώνεται η σκληρή πραγματικότητα της απώλειας και η δυσκολία κατανόησής της από τα παιδιά.
  • Η ανάρτηση τονίζει το ήθος, την ευγένεια και τη στοργή του Ιωάννη Μπλέσια προς την οικογένειά του, αναφέροντας παραδείγματα από την καθημερινότητά του.
  • Γίνεται ειδική αναφορά στους γονείς, τη σύζυγο και τον γιο του εκλιπόντος με ευχές για δύναμη και στήριξη στις δύσκολες στιγμές.
  • Η μητέρα σχολιάζει αρνητικά την απουσία συμβολικής παρουσίας τοπικών αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης στάσης και παρουσίας σε τέτοιες στιγμές.
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Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση μητέρας φίλου του γιου του αδικοχαμένου επισμηναγού Ιωάννη Μπέσια που έχασε τη ζωή του το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) έπειτα από συντριβή του Phantom F-4 κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στη Τανάγρα.

Μέσα από τις αθώες κουβέντες ενός εξάχρονου παιδιού αποτυπώνεται με τον πιο σκληρό τρόπο η απώλεια. Η ίδια περιγράφει τη στιγμή που ο γιος της άκουσε για το δυστύχημα και προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Μαμά, δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη… Ήταν πολύ καλός πιλότος και ήξερε πολλά “κόλπα”, μας το είπε προχθές στη θάλασσα…», είπε αρχικά το παιδί.

Λίγο αργότερα, όταν άρχισε να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα, η ερώτηση που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο σπαρακτική: «Όχι… αυτό δεν γίνεται. Ήταν ο καλύτερος φίλος του Άλκη. Με ποιον θα βγαίνει τώρα για ποδήλατο;».

«Και κάπως έτσι, μέσα από τα λόγια ενός εξάχρονου παιδιού, ήρθε η πιο σκληρή αλήθεια», γράφει η μητέρα στην ανάρτησή της.

«Για εμάς δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος»

Η γυναίκα δεν στέκεται μόνο στην ιδιότητα του πιλότου, αλλά κυρίως στον άνθρωπο και στον πατέρα που γνώριζε η ίδια και η οικογένειά της.

«Για εμάς δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος. Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη. Ο στοργικός πατέρας, ο άνθρωπος με την ευγένεια ψυχής, το ήθος και εκείνο το ήρεμο χαμόγελο», σημειώνει.

Θυμάται μάλιστα ένα κυριακάτικο απόγευμα, όταν τα παιδιά κατέβαιναν με τα ποδήλατά τους την κατηφόρα του Επαρχείου με μεγάλη ταχύτητα. Εκείνη φοβόταν, χωρίς να το εκφράζει, όμως ο πιλότος αντιλήφθηκε την αγωνία της. «Με κοίταξες και μου είπες: “Μη φοβάσαι… Άσ’ τα. Μόνο κράνος και ‘μυαλό’ στο κεφαλάκι τους και την Παναγιά βοηθό”», έγραψε.

Λόγια που, όπως γράφει σήμερα, αποκτούν τελείως διαφορετικό βάρος: «Μεγάλες κουβέντες… Σήμερα μοιάζουν με ολόκληρη στάση ζωής».

Η αναφορά στην οικογένειά του

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η αναφορά της στους γονείς, τη σύζυγο και τον γιο του εκλιπόντος.

Εύχεται στους γονείς του «δύναμη που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει», ενώ απευθυνόμενη στη σύζυγό του γράφει: «Ο Θεός να γίνει στήριγμα στις μέρες που έρχονται και η αγάπη μιας ολόκληρης ζωής να γίνει κάποτε βάλσαμο στην ψυχούλα της».

Στην ανάρτησή της κάνει και μία αιχμηρή αναφορά στον δήμαρχο του Πύργου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται, όπως αναφέρει, για «μικροπολιτικό σχόλιο», αλλά για ζήτημα συμβολισμού και ανθρώπινης παρουσίας. «Δεν είναι θέμα αξιώματος ούτε πρωτοκόλλου. Είναι θέμα παρουσίας, συμβολισμού και ανθρώπινης στάσης», γράφει, σχολιάζοντας πληροφορίες που, όπως η ίδια σημειώνει, είχε διαβάσει σχετικά με την παρουσία του δημάρχου στη ΔΕΘ, μετά την γνωστοποίηση της τραγικής είδησης.

«Ο αετός του Πύργου πέταξε για τελευταία φορά»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα κορυφώνεται με λόγια για τον τόπο καταγωγής του και, κυρίως, για τον μικρό του γιο.

«Ο Πύργος από χθες πενθεί βαθιά… Τίμησε τον Πύργο από τον ουρανό. Κι ο Πύργος, τέτοιες στιγμές, πρέπει να ξέρει να στέκεται δίπλα στους δικούς του», αναφέρει.

Και καταλήγει: «Καλό ταξίδι. Ο αετός του Πύργου πέταξε για τελευταία φορά… μα έμεινε για πάντα ψηλά».

Το τελευταίο μήνυμα είναι αφιερωμένο στον μικρό Άλκη: «Και Άλκη… όταν ξαναβγείς με το ποδήλατο, μη ξεχνάς να κοιτάς τον ουρανό. Θα είναι για πάντα “δικός σου” και να είσαι σίγουρος ότι ο μπαμπάς σου ξέρει τον δρόμο και θα σε οδηγεί».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

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