Τανάγρα: Τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο»

Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα, τέλεσε σήμερα το πρωί ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος-Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλεσι Αττικής.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

Ο μακαριώτατος, αναφερόμενος στο τραγικό αυτό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους.

«Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα.

Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν.

Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους· άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο. Και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει.

Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο.

Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά Του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους».

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