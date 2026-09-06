Τανάγρα: Τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο»

Ο μακαριώτατος, αναφερόμενος στο τραγικό αυτό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τανάγρα: Τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο»
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα, τέλεσε σήμερα το πρωί ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος-Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλεσι Αττικής.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

Ο μακαριώτατος, αναφερόμενος στο τραγικό αυτό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους.

«Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα.

Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν.

Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους· άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο. Και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει.

Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο.

Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά Του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Άγνωστο αντικείμενο παραβίασε τον εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο - Το όχημα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις συλλήψεις σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για φωτιές από αμέλεια

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Πετσάκους Αχαΐας - Στη μάχη επτά εναέρια μέσα

15:32ΕΘΝΙΚΑ

Το Phantom είχε περάσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχους, λένε από το ΓΕΑ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη για τον 27χρονο που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε κλαμπ στα Γιαννιτσά

15:29WHAT THE FACT

Το αρχαίο μνημείο των 40.000 τόνων που δεν γνωρίζουμε πώς και γιατί χτίστηκε: Η άγνωστη ιστορία του Rujm el-Hiri

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ : Αυτοδυναμία, «τείχος» στον Σαμαρά και μήνυμα για τρίτη τετραετία χωρίς «μία από τα ίδια» – «Καλή τύχη» σε όσους ονειρεύονται κυβέρνηση ηττημένων – Σκληρό μήνυμα στην Τουρκία και νέο πακέτο για εισοδήματα, φόρους και στέγη

15:23ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «φάρμακο» στη χρόνια οσφυαλγία - Τι δείχνει νέα μελέτη

15:16WHAT THE FACT

Αποθηκεύουν τα χρήματά τους σε αλουμινόχαρτο: Το απρόσμενο κόλπο με τα μετρητά

15:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: Ο λαός της ΝΔ ξέρει ποιος έχει την τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη

15:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Καίτη Φούτση

14:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τανάγρα: Τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η Αττική και άλλες περιοχές τη Δευτέρα - Δείτε τον χάρτη

14:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για έβδομη ημέρα - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Θρήνος για τους δύο πιλότους, εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Έναρξη πραγματικού πολέμου» οι κατηγορίες της Δύσης για το drone στη Λειψία

14:30LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: Δεν επιστρέφει τελικά στην τηλεόραση - Τι συνέβη με τη νέα σειρά

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν αλλά μια κοινωνία που γερνάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει ο «διάδρομος» των καταιγίδων - Η πρόγνωση του ECMWF για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη για τον 27χρονο που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε κλαμπ στα Γιαννιτσά

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Κροκόδειλος κατασπαράζει εργαζόμενο σε ζωολογικό κήπο

14:30LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: Δεν επιστρέφει τελικά στην τηλεόραση - Τι συνέβη με τη νέα σειρά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

15:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: Ο λαός της ΝΔ ξέρει ποιος έχει την τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταύρος επιτέθηκε σε 64χρονη κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας - Νεκρή η γυναίκα - Βίντεο

13:19LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Παντρεύεται σήμερα τον Μιχάλη Τουρατζίδη - Η γνωριμία τους και η κοινή πορεία

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζαχάρω: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία - Σκοτώθηκε μπροστά στο παιδί του

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού παρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για έβδομη ημέρα - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Μας έμαθαν λάθος τον κόσμο: Γιατί αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης το 2026

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παραλίγο τραγωδία στην Εθνική – Έσκασαν δύο λάστιχα σε πούλμαν με 50 επιβάτες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Θρήνος σε Πύργο και Ήπειρο για τους δύο πιλότους του Phantom

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Θρήνος για τους δύο πιλότους, εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ