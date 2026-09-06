Τανάγρα: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον Δημήτρη Πέτρου - Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε τη κόρη του

Snapshot Δύο πιλότοι σκοτώθηκαν σε συντριβή Phantom F-4 κατά τη διάρκεια του Air Flying Week στην Τανάγρα.

Ο Δημήτρης Πέτρου, ένας από τους πιλότους, θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του σε λίγες ημέρες.

Ο θείος του ανέφερε ότι ο Δημήτρης φοβόταν τα παλιά αεροπλάνα, που λειτουργούσαν πάνω από 50 χρόνια.

Η οικογένειά του είναι σε βαριά ψυχολογική κατάσταση και δυσκολεύεται να αποδεχτεί τον θάνατό του.

Ο Δημήτρης προτιμούσε να πετάει και να προστατεύει την πατρίδα παρά να εργάζεται ως μηχανικός αεροσκαφών στο έδαφος. Snapshot powered by AI

Σε βαρύ πένθος βύθισε το πανελλήνιο το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Air Flying Week, το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στη Τανάγρα, όταν δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή του Phantom F-4.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, αναφέρθηκε στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση της οικογένειάς του, τον φόβο του αδικοχαμένου ανιψιού του κάθε φορά που πετούσε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο, μετρούσε 60 χρόνια λειτουργίας, ενώ όπως ανέφερε σε λίγες ημέρες ο Δημήτρης θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του.

«Πολύ καλό παιδί. Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Έκοβε φωτογραφίες πέντε χρονών τα αεροπλάνα και τα κάρφωνε στις πόρτες. Έχει ένα κοριτσάκι 5 μηνών. Θα κάναμε τη βάφτιση στις 12 Σεπτεμβρίου στη Πρέβεζα. Είχε πάρει σπίτι στη Πάτρα για να είναι κοντά στην Ανδραβίδα. Τώρα τελευταία είχε γίνει εκπαιδευτής σε πέντε αεροπλάνα. Έπρεπε να τα έχουν καταργήσει. 50-60 χρόνια αεροπλάνα. Τι να λέμε τώρα; Το έλεγε ότι είναι παλιά τα αεροπλάνα. Του έλεγα "σήκω φύγε". Μου έλεγε "δεν μπορώ θείε". Έλεγε ότι τα συντηρούν. Περνούσαν πάνω από το χωριό, τους καμάρωναν οι χωριανοί», ανέφερε ο θείος του Δημήτρη Πέτρου.

«Η οικογένεια του είναι τρελαμένοι. Οι γονείς του δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι δεν θα δουν ξανά το παιδί τους. Ήθελε να πετά. Δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών στο έδαφος. Προτιμούσε να πετά, να προστατεύει την πατρίδα από ψηλά παρά να είναι με ένα κατσαβίδι στο έδαφος», πρόσθεσε ο θείος του.

«Φοβόταν κάθε μέρα. Οι γονείς του κάθε μέρα πριν ξεκινήσει ήταν φοβισμένοι. Πετούσε με το ίδιο αεροπλάνο. Δεκατρία χρόνια ήταν πιλότος. Να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο», κατέληξε ο θείος του Δημήτρη Πέτρου.

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