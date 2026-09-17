Πλεύρης: «Μεγάλη νίκη» η απόφαση ΣτΕ για υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στα μητρώα του υπουργείου

Snapshot Η απόφαση του ΣτΕ καθιστά υποχρεωτική την εγγραφή των ΜΚΟ στα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης για τη λήψη κρατικής ή ενωσιακής χρηματοδότησης.

Ο υπουργός Πλεύρης χαρακτήρισε την απόφαση ως ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ.

Ορισμένες ρυθμίσεις κρίθηκαν προβληματικές, όπως η διακριτική ευχέρεια του Γενικού Γραμματέα να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής και η υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων χορηγών.

Η υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές και η διαγραφή ΜΚΟ για πλημμελή εκτέλεση έργου κρίθηκαν νόμιμες.

Το ΣτΕ θα στείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε σχέση με ποινικές διώξεις διοικούντων ΜΚΟ. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την υποχρεωτική εγγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στα θέματα μετανάστευσης στο Μητρώο του υπουργείου.

Με ανάρτησή του στο Χ ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε την απόφαση ως «μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας, του αυστηρού ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ» και ειδικά όσων επιθυμούσαν να λειτουργήσουν «ασύδοτα» στο πεδίο της μετανάστευσης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Ο κ. Πλεύρης σημειώνει ότι αναμένεται το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με όσα επιμέρους αυτή ορίζει.

Η απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υποχρεωτική εγγραφή των ελληνικών και ξένων ΜΚΟ στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη κρατικής ή ενωσιακής χρηματοδότησης.

Ωστόσο, έκρινε ορισμένες επιμέρους ρυθμίσεις προβληματικές, όπως τη δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής κατά διακριτική ευχέρεια, τη γενική υποχρέωση δημοσιοποίησης των στοιχείων συνδρομητών/χορηγών των οργανώσεων και την αυτόματη διετής απαγόρευση επανεγγραφής μετά από ορισμένες διαγραφές για τυπικές παραβάσεις.

Επιπλέον, κρίθηκε νόμιμη η υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές, καθώς και η διαγραφή των ΜΚΟ από τα μητρώα, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης του έργου που έχουν αναλάβει.

Παράλληλα, πρόκειται να στείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με το αν συμβιβάζονται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι οι προϋποθέσεις που αφορούν ποινικές διώξεις ή καταδίκες διοικούντων/νομίμων εκπροσώπων ΜΚΟ.

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