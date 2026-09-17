Χαρδαλιάς: «Ξεκινά μια νέα εποχή για τον Ωρωπό - Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας

Υπεγράφη η σχετική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χαρδαλιάς: «Ξεκινά μια νέα εποχή για τον Ωρωπό - Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας
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  • Υπεγράφη σύμβαση ύψους 7,49 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
  • Το έργο καλύπτει περίπου 57 στρέμματα και περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου, ανακατασκευή υπαίθριων χώρων, αύξηση χωρητικότητας αλιευτικού καταφυγίου και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος.
  • Η ανάπλαση προβλέπει βελτίωση της προσβασιμότητας και ασφάλειας για πεζούς, ποδηλάτες και οχήματα, καθώς και νέα κυκλοφοριακή οργάνωση με καθορισμένες ζώνες στάθμευσης.
  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του Ωρωπού και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την τοπική κοινωνία.
  • Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του έργου και την προσδοκία να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
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Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά υπεγράφη, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», η σύμβαση για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 7.490.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία της παραλιακής ζώνης, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και προσβάσιμο δημόσιο χώρο για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, και η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, Έφη Φιλιοπούλου.

Με την υπογραφή της σύμβασης, το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τη διαπλάτυνση των προσβάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, την ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, ποδηλατών και οχημάτων, την αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου και την προστασία του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.

Ανάπλαση σε έκταση περίπου 57 στρεμμάτων

Η παρέμβαση αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια 56.843 τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, τα 54.097 τετραγωνικά μέτρα αφορούν υφιστάμενες διαμορφώσεις που θα ανακατασκευαστούν, ενώ τα υπόλοιπα 2.746 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν σε νέες επεκτάσεις προς την πλευρά του παραλιακού μετώπου του οικισμού.

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

• Τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, καθώς και ειδικά διαμορφωμένων οδεύσεων για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

• Την ανακατασκευή των υπαίθριων χώρων των καταστημάτων, την αντικατάσταση και αναβάθμιση των υλικών επίστρωσης, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, με νέα καθιστικά, πέργκολες, φωτιστικά σώματα, κάδους απορριμμάτων και προστατευτικά κολωνάκια.

• Τη λειτουργική ενοποίηση και την αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου, μέσω της επέκτασης των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

• Την επέκταση του πεζόδρομου ανατολικά του καταφυγίου και την παράλληλη προστασία του υφιστάμενου παραλιακού τμήματος που αντιμετωπίζει φαινόμενα διάβρωσης και έντονη καταπόνηση από τους κυματισμούς.

• Τον επανασχεδιασμό της παραλιακής οδού, με νέα κυκλοφοριακή οργάνωση και τη δημιουργία καθορισμένων ζωνών στάθμευσης, προκειμένου να βελτιωθούν η λειτουργία του οδικού δικτύου και η ασφάλεια των μετακινήσεων.Μέσα από τον συνδυασμό των αρχιτεκτονικών, κυκλοφοριακών, λιμενικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού παραλιακού μετώπου, το οποίο θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα στην περιοχή και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης ζώνης του Ωρωπού.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής:

«Όταν εντάξαμε την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο πρόγραμμα ιδίων πόρων της Περιφέρειας, είχαμε πει ότι για τον Ωρωπό ξεκινά μια νέα εποχή. Σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης, κάνουμε το καθοριστικό βήμα ώστε ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας επί δεκαετίες να περάσει στο στάδιο της κατασκευής.

Με σχέδιο, επιμονή και στενή συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού, ολοκληρώσαμε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για να πάρει αυτή η μεγάλη παρέμβαση τον δρόμο της υλοποίησης.

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για τον Ωρωπό. Στόχος μας είναι η περιοχή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και να αποκτήσει τις σύγχρονες υποδομές που δικαιούνται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της. Για εμάς, ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής σημαίνει ουσιαστική παρουσία και στους 66 Δήμους της, με τους διαθέσιμους πόρους να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσα από συγκεκριμένα έργα.

Από εδώ και πέρα, ευθύνη μας είναι να παρακολουθούμε στενά την πορεία των εργασιών, ώστε η ανάπλαση να προχωρήσει με συνέπεια, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των πολιτών».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε τα εξής:

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για τον Ωρωπό. Γίνεται επιτέλους πράξη με την υπογραφή της σύμβασης αυτό που τόσα χρόνια περιμένουν οι δημότες μας: το έργο ανάπλασης του Ωρωπού παίρνει σάρκα και οστά.

Ευχόμαστε να προχωρήσουν όπως πρέπει τα χρονοδιαγράμματα ώστε να τελειώσει στον προβλεπόμενο χρόνο το έργο για να το ευχαριστηθούν οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Ωρωπού.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη μας, το Νίκο το Χαρδαλιά ο οποίος για ακόμη μία φορά στέκεται δίπλα στην πόλη και τους δημότες του Ωρωπού και βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής μας».

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