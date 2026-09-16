Χαρδαλιάς από Παρίσι: «Χτίζουμε μια Αττική με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον τουρισμό και την καινοτο

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε επίσκεψη στο Παρίσι προκειμένου να εγκαινιάσει το περίπτερο της Περιφέρειας στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση «IFTM Top Resa 2026»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς από Παρίσι: «Χτίζουμε μια Αττική με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον τουρισμό και την καινοτο
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  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς εγκαινίασε το περίπτερο της Περιφέρειας στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM Top Resa 2026 στο Παρίσι, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αττικής στον τουρισμό.
  • Η Αττική προωθεί ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν 365 ημέρες το χρόνο, που περιλαμβάνει την Αθήνα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον Πειραιά, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς και πολιτιστικές, γαστρονομικές και συνεδριακές εμπειρίες.
  • Η Περιφέρεια Αττικής εστιάζει στην αύξηση των τουριστικών ροών, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία μέσω βιώσιμου τουρισμού.
  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού, ο Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε το οικοσύστημα καινοτομίας Paris Saclay για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
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«Ταξίδι - αστραπή» στο Παρίσι πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς προκειμένου να εγκαινιάσει το περίπτερο της Περιφέρειας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFTM Top Resa 2026» που φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles. Η Μητροπολιτική Αττική δίνει για μία ακόμη χρονιά δυναμικό «παρών» στη σημαντικότερη επαγγελματική συνάντηση του τουριστικού κλάδου στη Γαλλία, ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Στόχος της συμμετοχής είναι η περαιτέρω διείσδυση στις μεγάλες διεθνείς αγορές, η προσέλκυση νέων τουριστικών ροών και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Λεκανοπεδίου ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου προορισμού 365 ημέρες τον χρόνο.

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Κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Χαρδαλιάς περιηγήθηκε στους χώρους της διοργάνωσης και πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, tour operators και επαγγελματίες του κλάδου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό, οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των αφίξεων και η διεύρυνση της παρουσίας της Αττικής σε νέες αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γαλλική αγορά καθώς και στην προβολή του πολυδιάστατου τουριστικού χαρακτήρα της Αττικής και των διαφορετικών εμπειριών που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: από την Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα έως τον Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, αλλά και από τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μέχρι τον θαλάσσιο και συνεδριακό τουρισμό.

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Χαρδαλιάς: «Ενισχύουμε τις τουριστικές ροές και δημιουργούμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες»

Αμέσως μετά το πέρας της τελετής εγκαινίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Βρισκόμαστε στο Παρίσι, στην IFTM Top Resa, σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, με περισσότερους από 32.000 επαγγελματίες και 1.650 εκθέτες από όλο τον κόσμο.Η Μητροπολιτική Αττική ενισχύει σταθερά τη θέση της διεθνώς, χτίζει νέες συνεργασίες και προβάλλει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουριστικό προϊόν. Αναδεικνύουμε έναν προορισμό που δεν εξαντλείται στο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας, αλλά περιλαμβάνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον Πειραιά, τα νησιά μας, το παράκτιο μέτωπο, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και μια σειρά αυθεντικών εμπειριών, που ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει και τους δώδεκα μήνες του χρόνου.Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις τουριστικές ροές, να διευρύνουμε τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία μας. Θέλουμε περισσότερους επισκέπτες, επενδύοντας ταυτόχρονα σε έναν ποιοτικό, ισορροπημένο και βιώσιμο τουρισμό, που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.Η εξωστρέφεια, όμως, για εμάς δεν σταματά στον τουρισμό. Αφορά συνολικά τη θέση που θέλουμε να έχει η Αττική στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη. Γι’ αυτό εμβαθύνουμε τις στρατηγικές μας σχέσεις με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού, την Île-de-France, και αναζητούμε πεδία ουσιαστικής συνεργασίας στην καινοτομία, στην έρευνα, στην επιχειρηματικότητα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η Αττική δεν περιμένει τις ευκαιρίες. Τις αναζητά, τις διεκδικεί, δημιουργεί ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και τις μετατρέπει σε απτό αποτέλεσμα για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Με συγκεκριμένο σχέδιο και συνέπεια, θέλουμε η πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας να βρίσκεται εκεί όπου διαμορφώνονται οι εξελίξεις, να συνομιλεί με τα μεγαλύτερα μητροπολιτικά κέντρα της Ευρώπης και να αξιοποιεί κάθε συνεργασία που μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης».

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Λίγα λόγια για την «IFTM Top Resa 2026»

Η IFTM Top Resa αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή τουριστική έκθεση της Γαλλίας και ένα από τα βασικά σημεία συνάντησης της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Καλύπτει όλο το φάσμα της ταξιδιωτικής αγοράς, από τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό έως τα ταξίδια αναψυχής, τα επαγγελματικά ταξίδια και τον κλάδο MICE (συναντήσεις, ταξίδια κινήτρων, συνέδρια και εκθέσεις).Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Η αξία του ταξιδιού – Να ανακαλύψουμε μαζί τι δημιουργεί αντίκτυπο», με τη συζήτηση να αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: την οικονομική και εδαφική αξία, την ανθρώπινη, κοινωνική και συναισθηματική αξία και τη βιώσιμη και συλλογική αξία του ταξιδιού. Η φιλοσοφία της «IFTM Top Resa 2026» επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους προορισμούς, τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους ταξιδιώτες, καθώς και στο πώς αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στις στρατηγικές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

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Επίσκεψη εργασίας στο Paris-Saclay

Στο περιθώριο της ολιγόωρης παραμονής του στο Παρίσι, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη εργασίας στο Paris-Saclay, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της Ευρώπης, όπου συνυπάρχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Île-de-France και με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε ζητήματα έρευνας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σύγχρονων οικοσυστημάτων.Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος της Bures-sur-Yvette και Περιφερειακός Σύμβουλος της Île-de-France, François Vigier, καθώς και ο Διευθυντής Καινοτομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, Jérémy Hervé. Ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το κτήριο Playground Paris-Saclay, όπου ενημερώθηκε για το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας του οικοσυστήματος, τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών, καθώς και για τους μηχανισμούς με τους οποίους η έρευνα και η επιστημονική γνώση διασυνδέονται με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και ανταλλαγή απόψεων για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης του Paris-Saclay.

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Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια Αττικής ενόψει του σχεδιασμού για την ανάπτυξη Κέντρου – Πάρκου Καινοτομίας στον χώρο του Λυσσιατρείου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν καλές πρακτικές που αφορούν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία μεγάλων υποδομών καινοτομίας, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη σύνδεση ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις και startups και τη δημιουργία βιώσιμων οικοσυστημάτων έρευνας και επιχειρηματικότητας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τις επαφές μεταξύ των αντίστοιχων φορέων, προκειμένου να διερευνηθούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας και κοινές δράσεις στο επόμενο διάστημα.

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά στη διεθνή τουριστική έκθεση «IFTM Top Resa 2026» συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, η Ειδική Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021 – 2027 Δημήτρης Δρόσης, ο Συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας Πέτρος Ποδάρας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής. Δημήτρης Ταραζώνας.Παρόντες ήταν επίσης οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γεώργιος Τσουκαλάς και Νικόλαος Μαγκανάρης.Εκ μέρους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση παρέστησαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αθηνά Κολυβά και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Προβολής Μαρία Παντελούς.

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