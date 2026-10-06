Βόλος: 47χρονος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στα κρατητήρια

Ο κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε δύο στρώματα και να απείλησε αστυνομικούς. Είχε μεταχθεί από τις Φυλακές Χαλκίδας για παλαιότερη υπόθεση εμπρησμού, για την οποία καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

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Βόλος: 47χρονος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στα κρατητήρια
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  • Ένας 47χρονος κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού και απειλές αστυνομικών στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας στον Βόλο.
  • Ο κατηγορούμενος έβαλε φωτιά σε δύο στρώματα στα κρατητήρια και απείλησε ότι θα σκοτώσει τους αστυνομικούς.
  • Ο 47χρονος είχε μεταχθεί από τις φυλακές Χαλκίδας όπου εκτίει ποινή 11 ετών για ληστεία, για να δικαστεί για παλαιότερη υπόθεση εμπρησμού του 2019.
  • Η παλαιότερη υπόθεση αφορούσε εμπρησμό μοτοποδήλατου και οδήγησε σε καταδίκη του σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να διατάσσει την έκτιση ολόκληρης της ποινής.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη στον παλιότερο εμπρησμό, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.
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Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη ένας 47χρονος, κατηγορούμενος για επεισόδιο με φωτιά και απειλές στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε τη Δευτέρα, ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα εμπρησμού, φθορά ξένης περιουσίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απείθεια, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, που μεταδίδει ο ιστότοπος gegonota.newsπερίπου στις 19:00 της Κυριακής ο 47χρονος άρχισε να απειλεί αστυνομικούς ότι θα τους σκοτώσει και θα τους «θάψει».

Μισή ώρα αργότερα φέρεται να έβγαλε ένα στρώμα από το κελί του, να το μετέφερε στην κεντρική είσοδο των κρατητηρίων και να του έβαλε φωτιά. Αστυνομικός έσβησε άμεσα τις φλόγες με πυροσβεστήρα, ωστόσο ο κρατούμενος φέρεται να άναψε λίγο μετά φωτιά σε δεύτερο στρώμα.

Ο 47χρονος είχε μεταχθεί την ίδια ημέρα από το Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Οικονομικών Εγκλημάτων Χαλκίδας, όπου εκτίει ποινή 11 ετών για ληστεία. Η μεταγωγή του στον Βόλο έγινε προκειμένου να δικαστεί τη Δευτέρα για εμπρησμό που είχε σημειωθεί το 2019 στη Νέα Ιωνία.

Η παλαιότερη υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κατέληξε στην καταδίκη του σε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών. Το δικαστήριο διέταξε την έκτιση ολόκληρης της ποινής.

Οι κατηγορίες αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα, και διακεκριμένη φθορά με φωτιά.

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 11 Απριλίου 2019, έξω από το Παλιό Δημοτικό Κοιμητήριο της Νέας Ιωνίας Βόλου. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 47χρονος περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό ένα μοτοποδήλατο σταθμευμένο στο πεζοδρόμιο και το πυρπόλησε με αναπτήρα ή σπίρτο.

Το δίκυκλο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές στον προφυλακτήρα, στην πίσω πόρτα και στα φανάρια αυτοκινήτου που βρισκόταν δίπλα του.

Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι ο γείτονάς του τον κατηγορούσε ψευδώς λόγω των κακών σχέσεών τους. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.

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