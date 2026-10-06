Βόλος: Κινητό κλάπηκε κάτω από κάμερες ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο, οι οποίες δεν λειτουργούσαν

Snapshot Κλάπηκε κινητό τηλέφωνο δικαστικής υπαλλήλου στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, κάτω από κάμερα ασφαλείας που δεν λειτουργούσε.

Οι κάμερες ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους του δικαστηρίου είναι εκτός λειτουργίας, γεγονός που αποδείχθηκε κατά την αναζήτηση του δράστη.

Η μαγνητική πύλη εισόδου του δικαστηρίου παραμένει ανενεργή από τον Απρίλιο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συνάντησης δικαστικών υπαλλήλων με βουλευτές για τη διαμαρτυρία σχετικά με την κατάσταση του κτηρίου.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών για νέο κτίριο και συντήρηση του υπάρχοντος. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό κλοπής που αφήνει ταυτόχρονα πολλά ερωτηματικά σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, κατά τη διάρκεια δίωρης αποχής των δικαστικών υπαλλήλων, λόγω διαμαρτυριών για την κατάσταση που βρίσκεται το κτήριο των δικαστηρίων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με βουλευτές στον προαύλιο χώρο.

Εκείνη την ώρα, μία δικαστική υπάλληλος άφησε το κινητό της σε περβάζι παραθύρου, ακριβώς κάτω από μία κάμερα ασφαλείας, στην κεντρική είσοδο. Ενώ δεν είχε την προσοχή της, κάποιος το είδε, το έκλεψε και το απενεργοποίησε.

Όταν η παθούσα επιχείρησε να αναζητήσει τον δράστη μέσα από τις κάμερες διαπίστωσε ότι οι αυτές είναι εκτός λειτουργίας, ενώ είναι τοποθετημένες στους εξωτερικούς χώρους του δικαστηρίου. Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε αναδειχθεί και τον περασμένο Μάιο, με αφορμή την εισβολή 89χρονου με καραμπίνα στο Εφετείο Αθηνών. Μάλιστα οι δικαστικοί υπάλληλοι του Βόλου είχαν προχωρήσει και τότε σε στάσεις εργασίας.

Παράλληλα εκτός λειτουργίας είναι και η μαγνητική πύλη εισόδου, η οποία τελευταία φορά χρησιμοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και έκτοτε παραμένει ανενεργή.

Κατά τη συνάντησή τους με βουλευτές, οι δικαστικοί υπάλληλοι τόνισαν την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών τόσο για το νέο κτίριο, όσο και για τη συντήρηση του υπάρχοντος.

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