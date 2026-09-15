Χαρδαλιάς: «Δίνουμε οριστική λύση σε εκκρεμότητα οκτώ ετών»-Αποκαθίσταται η υπόγεια κοίτη του Ιλισού

Snapshot Υπογράφηκε σύμβαση προϋπολογισμού 1.209.500 ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση της υπόγειας κοίτης του Ιλισού στην Καλλιθέα, μετά από εκκρεμότητα οκτώ ετών.

Οι εργασίες αφορούν δύο σημεία συνολικού μήκους τουλάχιστον 120 μέτρων και περιλαμβάνουν αποκατάσταση καθιζήσεων, λιθόκτιστου τοίχου και οδοστρώματος σε χώρο στάθμευσης.

Το έργο θα ενισχύσει την αντιπλημμυρική προστασία, θα προστατεύσει τις αστικές υποδομές και θα αποδώσει ασφαλή χώρο στάθμευσης στους πολίτες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε τη σημασία της συντήρησης υποδομών για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας ευχαρίστησε την Περιφέρεια και δεσμεύτηκε για συνεργασία ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το σχέδιο. Snapshot powered by AI

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και καθιζήσεων που είχαν σημειωθεί στην υπόγεια κοίτη του ποταμού Ιλισού, στην περιοχή της Καλλιθέας. Με αυτό τον τρόπο δρομολογείται η οριστική αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος στην περιοχή, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα για περισσότερα από οκτώ χρόνια.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.209.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δύο διαφορετικά σημεία της υπόγειας κοίτης, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του τμήματος του οδοστρώματος στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης δίπλα στον σταθμό ΗΣΑΠ «Ταύρος» το οποίο είχε καταρρεύσει.

Το πρόβλημα είχε γίνει εμφανές τον Μάιο του 2018, όταν σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης, παραπλεύρως της οδού Παναγή Τσαλδάρη. Η υποχώρηση του εδάφους αποκάλυψε σοβαρές φθορές στο καλυμμένο τμήμα της κοίτης του Ιλισού, καθώς είχε καταρρεύσει μέρος του πλευρικού λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης και είχε διαβρωθεί σημαντικό τμήμα της κοιτόστρωσης, δηλαδή του τεχνικά διαμορφωμένου πυθμένα.

Τεχνικές έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή είχαν καταγράψει επίσης την ύπαρξη υπόγειου αγωγού ομβρίων και την παρουσία εισροών νερού που επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση επιβεβαιώνοντας την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποτροπή νέων φθορών.

Παρεμβάσεις σε δύο σημεία της υπόγειας κοίτης

Η πρώτη περιοχή παρέμβασης, η οποία ορίζεται ως «Θέση Α», βρίσκεται κάτω από τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Σε μήκος τουλάχιστον 60 μέτρων προβλέπεται η αποκατάσταση της καθίζησης του πυθμένα, καθώς και η ανακατασκευή του τμήματος του λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης που έχει υποστεί μερική κατάρρευση.

Στην ίδια θέση θα αποκατασταθεί πλήρως και το κατεστραμμένο τμήμα του οδοστρώματος του χώρου στάθμευσης. Η δεύτερη περιοχή παρέμβασης, η «Θέση Β», βρίσκεται περίπου 850 μέτρα κατάντη της πρώτης, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ροής του ποταμού. Εκεί θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης του πυθμένα σε μήκος τουλάχιστον 60 μέτρων. Αθροιστικά, οι εργασίες θα καλύψουν τουλάχιστον 120 μέτρα στα δύο τμήματα της υπόγειας κοίτης.

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου

Με το πέρας των εργασιών:

• Ενισχύεται στον ύψιστο βαθμό η αντιπλημμυρική προστασία και η ευστάθεια της υπόγειας κοίτης, καθώς η αποκατάσταση του πυθμένα και η ανακατασκευή του λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης θα διευκολύνουν την ομαλή ροή των υδάτων και θα περιορίσουν τον κίνδυνο περαιτέρω διάβρωσης, υποσκαφής και νέων καθιζήσεων.

• Προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι υπερκείμενες αστικές υποδομές και τα γειτονικά δίκτυα κοινής ωφέλειας από ενδεχόμενες νέες φθορές.

• Αποκαθίσταται το κατεστραμμένο οδόστρωμα και αποδίδεται ξανά στους πολίτες ένας ασφαλής και πλήρως λειτουργικός χώρος στάθμευσης, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με αυξημένες καθημερινές ανάγκες.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Δρομολογούμε σήμερα την οριστική λύση ενός σοβαρού προβλήματος υποδομής, που παρέμενε σε εκκρεμότητα από το μακρινό 2018 επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια του δημόσιου χώρου και την καθημερινότητα των κατοίκων της Καλλιθέας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι υπόγειες υποδομές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα μιας σύγχρονης πόλης. Απαιτούν συστηματικό έλεγχο, έγκαιρη συντήρηση και αποφασιστικές παρεμβάσεις όταν εντοπίζονται φθορές, πολλώ δε μάλλον καθιζήσεις.

Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, η συντήρηση και η θωράκιση των βασικών υποδομών αποτελούν καθημερινή ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Κάθε διαθέσιμος πόρος πρέπει να μετατρέπεται σε μετρήσιμο αποτέλεσμα για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας. Θα παρακολουθούμε στενά την πορεία των εργασιών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υπόγειας κοίτης του Ιλισσού και την ασφαλή απόδοση του χώρου στάθμευσης στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης που παρίστατο στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ανέφερε τα εξής:

«Ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της Καλλιθέας γίνεται πράξη. Οι εργασίες στον Ιλισό θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σημείο της πόλης, θα προστατεύσουν τις γειτονικές υποδομές και θα επιτρέψουν την ασφαλή επαναλειτουργία του χώρου στάθμευσης δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση του έργου. Ο Δήμος Καλλιθέας θα συνεργαστεί στενά με την Περιφέρεια, ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό και η περιοχή να αποδοθεί ξανά στους πολίτες ασφαλής και πλήρως λειτουργική».

Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών Μιλτιάδης Κύρκος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής Χαρά Μπιτζιλέκη.

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