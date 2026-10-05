Η ενεργειακή κρίση πλήττει το καθεστώς του Ιράν: Ο υπουργός Πετρελαίου παραιτείται εν μέσω ελλείψεων

Snapshot Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, παραιτήθηκε εν μέσω σοβαρών ελλείψεων και ζημιών στις ενεργειακές υποδομές.

Η παραίτηση έγινε επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διόρισε προσωρινά τον Χαμίντ Μπόβαρντ, διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν, στη θέση του υπουργού.

Ο Πακνετζάντ είχε υποβάλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, που αρχικά απορρίφθηκαν και αποδέχτηκαν μετά από επιμονή του.

Η αλλαγή έρχεται σε περίοδο που το Ιράν έχει εξαντλήσει τα πλωτά αποθέματά του και οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο παραμένουν αδιέξοδες. Snapshot powered by AI

Ο Μοχσέν Πακνετζάντ εγκατέλειψε το αξίωμα μετά από εβδομάδες σοβαρών δυσκολιών στη διατήρηση του εγχώριου εφοδιασμού, σε ένα σενάριο που χαρακτηρίζεται από ζημιές στις υποδομές και τις συνέπειες των επιθέσεων σε στρατηγικές εγκαταστάσεις

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ παραιτήθηκε την Κυριακή από το αξίωμά του, με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν, να διορίζει στη θέση του προσωρινά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν (NIOC), Χαμίντ Μπόβαρντ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενώ οι εξαγωγές ιρανικού αργού έχουν μπλοκαριστεί από το αμερικανικό ναυτικό.

Το προεδρικό γραφείο επιβεβαίωσε την αλλαγή σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Ο Μεχντί Ταμπαταμπάι, υπεύθυνος επικοινωνίας της Προεδρίας, εξήγησε στο κανάλι ότι ο Πακνετζάντ είχε υποβάλει την παραίτησή του εδώ και καιρό για προσωπικούς λόγους. Ο Πεζεσκιάν την είχε απορρίψει τότε και την αποδέχτηκε τώρα επειδή ο υπουργός επέμεινε.

Το πρακτορείο Mehr, από την άλλη, ανέφερε ότι δεν είχε δοθεί κανένας λόγος και διευκρίνισε ότι το διάταγμα διορισμού επικαλείται το άρθρο 135 του Συντάγματος. Ο Πακνετζάντ κατείχε τη θέση από τον Αύγουστο του 2024 και είχε διαδεχθεί τον Τζαβάντ Οβτζί, υπουργό κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Εμπραχίμ Ραΐσι.

Δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία σχετικά με το αν ο Πεζεσκιάν θα προτείνει έναν οριστικό υπουργό στο Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει τους υπουργούς.

Πριν γίνει γνωστή η αποχώρησή του, ο κρατικός Τύπος ανέφερε τον Πακνετζάντ να διαβεβαιώνει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο που είχε ήδη πωληθεί συνέχιζαν να εισρέουν.

Η παραίτηση ενός βασικού υπουργού δεν αποτελεί από μόνη της αλλαγή πορείας. Όμως, έρχεται σε μια στιγμή που το Ιράν έχει εξαντλήσει τα πλωτά αποθέματά του και η Ουάσιγκτον ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο νέος υπεύθυνος για το Πετρέλαιο να διαχειριστεί έναν τομέα χωρίς νέα έσοδα και χωρίς σαφή προοπτική διαπραγμάτευσης.