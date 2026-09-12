Διεθνής ακτινοβολία για την Αττική: Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε κτήρια σε Πλάκα και Κολωνάκι

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής έχει υλοποιήσει το 75% προγραμματικής συμφωνίας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του EPLO.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια στα Λεγραινά, την Πλάκα και το Κολωνάκι, με βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και τις υποδομές διδασκαλίας.

Στη συνεδρίαση του EPLO συμμετείχαν σημαντικοί ακαδημαϊκοί και διπλωμάτες, μεταξύ αυτών και ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Τζουλιάνο Αμάτο.

Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και EPLO στοχεύει στην εμβάθυνση μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων και περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου του οργανισμού.

Ο EPLO λειτουργεί ως διεθνής φορέας προάσπισης του κράτους δικαίου, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Ως μια επιλογή με σαφές θεσμικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, όπου παρέστη κατόπιν πρόσκλησης του διευθυντή του, καθ. Σπύρου Φλογαΐτη.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς, επί της θητείας του στην Περιφέρεια έχει ήδη υλοποιηθεί το 75% του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής συμφωνίας, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, η οποία χρηματοδοτεί την πλήρη αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του EPLO. «Δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια και εξοπλισμό. Επενδύουμε σε έναν διεθνή θεσμό που τιμά τη χώρα μας και ενισχύει την παρουσία της Αττικής στον παγκόσμιο χάρτη της γνώσης, του δικαίου και των θεσμών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Έργα πνοής σε Πλάκα, Κολωνάκι και Λεγραινά

Η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής –η οποία μέχρι στιγμής προσεγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ– αφορά τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του οργανισμού σε τρία διαφορετικά σημεία: στις εγκαταστάσεις στα Λεγραινά, καθώς και στα κτήρια στην Πλάκα και το Κολωνάκι. Οι εργασίες περιλαμβάνουν λειτουργικές αναδιαρρυθμίσεις, δημιουργία πολυμορφικών αιθουσών διδασκαλίας, επέκταση της βιβλιοθήκης, ενεργειακή αναβάθμιση, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων. Πριν από τη συνεδρίαση, ο περιφερειάρχης περιηγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους συνοδευόμενος από τη διοίκηση του οργανισμού.

Προοπτικές συνεργασίας

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι χωρών-μελών, με ξεχωριστή παρουσία εκείνη του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού και διακεκριμένου ακαδημαϊκού Τζουλιάνο Αμάτο, με τον οποίο ο κ. Χαρδαλιάς συζήτησε για τον κομβικό ρόλο των Περιφερειών στη σύγχρονη Ευρώπη. Ο περιφερειάρχης εξήρε επίσης τη διαχρονική προσφορά του διευθυντή του EPLO, Σπύρου Φλογαΐτη, και του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Γιάννη Σελίμη.

Εστιάζοντας στο μέλλον, ο κ. Χαρδαλιάς στάθηκε στις νέες δυνατότητες που ανοίγονται μέσω της διοργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τονίζοντας την πρόθεση η συνεργασία να γίνει ακόμη πιο βαθιά και ουσιαστική. Ο EPLO, άλλωστε, έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο πυλώνα προάσπισης του κράτους δικαίου, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταφράζοντας τη θεωρητική γνώση σε πράξη, μεταρρυθμίσεις και τεχνική υποστήριξη.

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