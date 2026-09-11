Χαρδαλιάς: Εγκαινίασε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου - «Αξία έχει να είμαστε χρήσιμοι»

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια και ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο νέο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: Εγκαινίασε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου - «Αξία έχει να είμαστε χρήσιμοι»
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  • Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων και τόνισε τη σημασία των έργων για τη σχολική κοινότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.
  • Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου και αναγνώρισε την κατανόηση των πολιτών για τις καθυστερήσεις των έργων.
  • Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ως απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων της γειτονιάς.
  • Ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά με υγεία και χαμόγελα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.
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Σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του νέου 4ου Δημοτικού Σχολείου, όπου παράλληλα τελέστηκε και ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, μέσα σε χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Η στιγμή που ο Νίκος Χαρδαλιάς κόβει την κορδέλα στα εγκαίνια του νέου 4ου Δημοτικού Σχολείου. Εικόνα: Νεκτάριος Σταθόπουλος:

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά πλέον για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, με τον περιφερειάρχη να αναφέρεται στη σημασία των έργων που αφορούν τη σχολική κοινότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Η σχολική χρονιά δεν χρειάζεται πολλά λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλιάς, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

Ο περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατανόηση που δείχνουν οι πολίτες για τις καθυστερήσεις που συχνά συνοδεύουν τα έργα και τις παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να παραδίδονται σχολεία που επενδύουν, όπως είπε, «στα χαμόγελα των παιδιών μας».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς, τις σχολικές επιτροπές αλλά και τους ενεργούς πολίτες που, όπως ανέφερε, συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν.

Νίκος Χαρδαλιάς

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο 4o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Newsbomb / Νεκτάριος Σταθόπουλος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία με τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως η συνεργασία σε κάθε επίπεδο είναι απαραίτητη προκειμένου να δρομολογούνται λύσεις για τη γειτονιά και τους κατοίκους της.

«Αξία έχει σε όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα ταξίδια να είμαστε χρήσιμοι και να αισθανόμαστε ότι στο τέλος κάθε διαδρομής έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του απλού πολίτη που παλεύει καθημερινά για την οικογένειά του», ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ακούστε την ομιλία του Νίκου Χαρδαλιά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια του νέου 4ου Δημοτικού Σχολείου. Εικόνα: Νεκτάριος Σταθόπουλος

Κλείνοντας, ευχήθηκε στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη, με τη νέα χρονιά να είναι, όπως είπε, «γεμάτη χαμόγελα».

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