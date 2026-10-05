Αρχηγός μυστικών υπηρεσιών Γερμανίας: Η προειδοποίηση για τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» της Ρωσίας

«Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε σύγκρουση με τη Ρωσία», λέει ο Μάρτιν Γιάγκερ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αρχηγός μυστικών υπηρεσιών Γερμανίας: Η προειδοποίηση για τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάρτιν Γιάγκερ, επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND, προειδοποίησε για τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης της Γερμανίας με τη Ρωσία.
  • Η Γερμανία θεωρείται βασικός στόχος της Ρωσίας λόγω της αντίστασής της στην ηγεμονική πολιτική της Μόσχας στην Ευρώπη.
  • Δεν προβλέπεται μεγάλη ρωσική επίθεση σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι πιθανές μικρότερης κλίμακας στοχευμένες επιχειρήσεις όπως οι «μικροί πράσινοι ανθρωπάκια».
  • Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται σε πιο επικίνδυνη φάση, με αυξανόμενη πίεση στον Πούτιν να επιδείξει στρατιωτική πρόοδο το χειμώνα.
  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε το Κίεβο και επανέλαβε την αταλάντευτη υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία.
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Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας προειδοποίησε τη Δευτέρα για τον αυξανόμενο κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία. «Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μάρτιν Γιάγκερ, επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), στους Γερμανούς βουλευτές.

Έφερε ως παράδειγμα την απόπειρα επίθεσης της Ρωσίας εναντίον ενός ουκρανικού μεταφορικού αεροσκάφους Antonov στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο. «Η Γερμανία έχει καταστεί σημαντικό εμπόδιο στην προβολή της ηγεμονικής δύναμης της Ρωσίας στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, πρωταρχικός στόχος των ρωσικών ενεργειών», ανέφερε ο Γιάγκερ.

Ο Γιάγκερ ανέφερε επίσης ότι προς το παρόν δεν διαβλέπει «καμία ένδειξη» για μια μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, «θεωρούμε απολύτως πιθανό η Ρωσία να πραγματοποιήσει στοχευμένες επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακας», όπως οι «τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια».

Οι λεγόμενοι «άνδρες με τα πράσινα» ή «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» ήταν στρατιώτες χωρίς διακριτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την Ρωσία και ηγήθηκαν στις επιχειρήσεις για την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Προειδοποίησε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη φάση της μέχρι στιγμής, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό της χώρας του να επιδείξει στρατιωτική πρόοδο.

«Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να γονατίσει την Ουκρανία τον ερχόμενο χειμώνα», δήλωσε ο Μάρτιν Γιάγκερ. Και συνέχισε: «Πρέπει να αναμένουμε ρωσικές επιθέσεις με σφοδρότητα και βαρβαρότητα που δεν έχουμε δει ακόμα σε τέτοια κλίμακα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη φάση».

Ο Γιάγκερ υπαινίχθηκε ότι η κλιμάκωση της Ρωσίας οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση και εξαντλεί τους πόρους της για να διεξάγει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν, είπε ο Γιάγκερ, έχει «ξεπεράσει το σημείο στο οποίο θα μπορούσε απλώς να ανακαλέσει την επίθεση κατά της Ουκρανίας χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την εξουσία του στο εσωτερικό». Πρέπει να επιδείξει μια επιτυχία στην Ουκρανία που, από τη σκοπιά της Ρωσίας, να δικαιολογεί τις τεράστιες θυσίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα».

Τα σχόλια του Γιάγκερ έρχονται μια μέρα μετά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Κίεβο. Ο Μερτς προσπάθησε να δείξει ότι παραμένει σταθερά στο τιμόνι της Γερμανίας παρά την άνοδο της ακροδεξιάς «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) και αταλάντευτος στην υποστήριξή του προς την Ουκρανία.

«Κύριε Πούτιν, βάλτε τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, επαναλαμβάνοντας τα λόγια ενός από τους πολιτικούς του ήρωες, του προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν, και τη διάσημη ομιλία του κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, δίπλα στο Τείχος του Βερολίνου, το 1987: «Κύριε Γκορμπατσόφ, γκρεμίστε αυτό το τείχος».

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