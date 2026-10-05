Συγκλονίζει την Ιαπωνία η δολοφονία 39χρονης από Αμερικανό πεζοναύτη - Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη

Snapshot Ένας 20χρονος Αμερικανός πεζοναύτης συνελήφθη για τη δολοφονία και ληστεία μιας 39χρονης Γιαπωνέζας σε ξενοδοχείο στην Οκινάουα.

Ο ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η ιαπωνική αστυνομία θεωρεί ότι αφαίρεσε την τσάντα και το πορτοφόλι της γυναίκας.

Η Ιαπωνία εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία και ζήτησε συνεργασία από τις ΗΠΑ για την έρευνα.

Η Ιαπωνική κυβέρνηση κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβάλλουν αυστηρότερη πειθαρχία στο στρατιωτικό τους προσωπικό που σταθμεύει στη χώρα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα της Οκινάουα, όπου υπάρχουν πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Snapshot powered by AI

Ένας 20χρονος Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μιας Γιαπωνέζας στην Οκινάουα, σε μία δολοφονία που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις Ιαπωνίας - ΗΠΑ.

Στις 4 Οκτωβρίου, η αστυνομία της Οκινάουα συνέλαβε τον 20χρονο Αμερικανό Λοχία του Πεζικού Ντέβιν Τζέικομπ Μπάλαρντ, ο οποίος σταθμεύει στη Βάση Αεροπορίας Φουτένμα, με την υποψία ότι λήστεψε και δολοφόνησε την 39χρονη Άννα Γιάγκι σε ξενοδοχείο στη Νάχα.

Η ιαπωνική αστυνομία υποπτεύεται ότι ο Αμερικανός στρατιώτης τη σκότωσε και πήρε το πορτοφόλι και την τσάντα της. Ο Μπάλαρντ αρνείται τους ισχυρισμούς.

Και αυτό έχει ήδη προχωρήσει πολύ πέρα από μια έρευνα δολοφονίας. Η Ιαπωνία κάλεσε τον Αμερικανό Πρέσβη Τζορτζ Γκλας με τον Ιάπωνα υπουργό Εξωτερικών Τόσιμιτσου Μοτέγκι να εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και να απαιτεί τη συνεργασία των ΗΠΑ στην έρευνα. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας χαρακτήρισε το έγκλημα «εξαιρετικά βάναυσο και μοχθηρό» και ζήτησε από τις ΗΠΑ να «επιβάλουν αυστηρότερη πειθαρχία» στο προσωπικό τους.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι καταδίκασε το περιστατικό ως «εντελώς ασυγχώρητο» και είπε ότι τα εγκλήματα που αφορούν στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ προκαλούν σημαντική ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Η Οκινάουα φιλοξενεί πολλές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες.

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