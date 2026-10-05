Διπλή δολοφονία: Ρώσος βετεράνος, σκότωσε και τεμάχισε τη σύντροφό του και την κόρη της

Snapshot Ο Τεϊμουράζ Γκογκιασβίλι, Ρώσος βετεράνος και πρώην σωματοφύλακας του Αρσέν «Μοτορόλα» Παβλόφ, κατηγορείται για τη δολοφονία και τεμαχισμό μητέρας και κόρης στη Μόσχα.

Τα θύματα ήταν η 19χρονη Ντάρια Τσερετέλι και η μητέρα της Έλενα, ενώ τα αποκομμένα μέλη της μητέρας πέρασαν από μηχανή κιμά σε προσπάθεια εξαφάνισης των λειψάνων.

Η σορός της Ντάρια βρέθηκε σε γκαράζ που χρησιμοποιούσε ο Γκογκιασβίλι, όπου βρέθηκαν επίσης όπλα και πυρομαχικά, ενώ τα λείψανα της Έλενας βρέθηκαν σε σακούλες σε διαμέρισμα με ίχνη αίματος και μαχαίρια.

Ο Γκογκιασβίλι συνελήφθη μετά από επιχείρηση της Εθνικής Φρουράς της Ρωσίας και ομολόγησε τις δολοφονίες, με πιθανό κίνητρο οικονομικές διαφορές.

Ο ύποπτος θεωρούνταν νεκρός το 2016 μετά τη δολοφονία του «Μοτορόλα», αλλά επανεμφανίστηκε αργότερα ως γυμναστής και υπάλληλος του «Rossiya Segodnya». Snapshot powered by AI

Ένας Ρώσος βετεράνος πολέμου κατηγορείται για τη στυγερή διπλή δολοφονία, μητέρας και κόρης, τις οποίες τεμάχισε, πέρασε μέλη τους από τη μηχανή του κιμά και σκόρπισε τα αρκωτηριασμένα μέλη τους σε διάφορες τοποθεσίες της Μόσχας.

Ο Τεϊμουράζ Γκογκιασβίλι, 47 ετών, ο οποίος κάποτε θεωρήθηκε ως νεκρός μαζί με τον τρομακτικό πολέμαρχο «Motorola» – φέρεται να «ομολόγησε» και τις δύο δολοφονίες. Τα θύματά του ήταν η 19χρονη Ντάρια Τσερετέλι και η μητέρα της Έλενα, 54 ετών, πρώην σύζυγος του γνωστού εστιάτορα της Μόσχας, Μαμούκα Τσερετέλι.

Τα αποκομμένα μέρη του σώματος της Έλενας περάστηκαν από κρεατομηχανή, σε μια φρικιαστική προσπάθεια να εξαφανιστούν τα λείψανά της, σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται τις αρχές.

Η σορός της Ντάρια ανακαλύφθηκε στις 4 Οκτωβρίου μέσα σε ένα γκαράζ στη Νέα Μόσχα που χρησιμοποιούσε ο Γκογκιασβίλι, σύμφωνα με τους ανακριτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γκαράζ βρέθηκαν επίσης όπλα και πυρομαχικά.

Μια μέρα νωρίτερα, τα λείψανα της μητέρας της – της συντρόφου του Γκογκιασβίλι – ανακαλύφθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, χωμένα μέσα σε σακούλες στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.

Μαχαίρια και ίχνη αίματος «βρέθηκαν στο διαμέρισμα».

Ο Γκογκιασβίλι συνελήφθη στο πλαίσιο μιας δραματικής επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν ντετέκτιβ της Μόσχας και η Εθνική Φρουρά της Ρωσίας «Ροσγκβάρντια», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ρωσικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Ντάρια πυροβολήθηκε θανάσιμα στο γκαράζ, πριν ο Γκογκιασβίλι μεταβεί στο διαμέρισμα της μητέρας της και σκοτώσει την Έλενα.

Σε ανατριχιαστικό βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος, ο Γκογκιασβίλι φαίνεται να λέει σε έναν κρατικό ανακριτή ότι ο θάνατος της Έλενας ήταν «στιγμιαίος». Είπε: «Την χτύπησα στο κεφάλι. Μετά, την σήκωσα, την μετέφερα στο μπάνιο και την ξάπλωσα».

Στη συνέχεια, το πτώμα της Έλενας φέρεται να διαμελίστηκε, ενώ μέρος των λειψάνων της περάστηκε από τον μύλο κρέατος. Οι ανακριτές ερευνούν οικονομικές διαφωνίες ως πιθανό κίνητρο για το μακελειό.

Η συγκλονιστική υπόθεση έφερε επίσης στο φως το σκοτεινό παρελθόν του Γκογκιασβίλι, ο οποίος πολεμούσε στις τάξεις των φιλορωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία. Ο ύποπτος, που γεννήθηκε στη Γεωργία, ανήκε στο «πρώτο κύμα» των μαχητών που πήραν τα όπλα στο Ντονμπάς το 2014.

Πολέμησε στη αιματηρή μάχη για το αεροδρόμιο του Ντονέτσκ ως μέλος της διαβόητης μονάδας «Σπάρτη», υπό τις διαταγές του Αρσέν «Μοτορόλα» Παβλόφ. Ο Γκογκιασβίλι φέρεται επίσης να ήταν ένας από τους σωματοφύλακες του φοβερού πολέμαρχου.

Όταν ο Μοτόρολα δολοφονήθηκε από βόμβα στο Ντόνετσκ τον Οκτώβριο του 2016, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και ο Γκογκιασβίλι είχε σκοτωθεί. Ωστόσο, ο θάνατός του αποδείχθηκε λάθος. Ο Γκογκιασβίλι επανεμφανίστηκε αργότερα, εργαζόμενος για τον υπό κυρώσεις γίγαντα «Rossiya Segodnya». Ο μυώδης πρώην μαχητής διαφήμιζε επίσης τον εαυτό του ως γυμναστή και ισχυριζόταν ότι ήταν υποψήφιος για τον τίτλο του «Μάστερ του Αθλητισμού» στην άρση βαρών.

Μαζί με τον Γκογκιασβίλι συνελήφθη επίσης μια 40χρονη γυναίκα.