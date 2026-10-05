Νετανιάχου για Ιράν: Δεν θα επιτρέξουμε στους αγιατολάδες να απειλήσουν την ύπαρξη μας

Τι είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε τελετή μνήμης για τα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Νετανιάχου για Ιράν: Δεν θα επιτρέξουμε στους αγιατολάδες να απειλήσουν την ύπαρξη μας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς δεν θατήσει ξανά εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.
  • Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ.
  • Περισσότεροι από 74.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.
  • Το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο της Γάζας και αρνείται να αποσύρει τις δυνάμεις του πριν τον αφοπλισμό της Χαμάς.
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια μιας τελετής μνήμης για τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά «καμία εξουσία» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το ζήτημα της μελλοντικής διακυβέρνησης παραμένει άλυτο.

Δύο μέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πιο φονική επίθεση στην ιστορία της χώρας, σήμερα, εθνική ημέρα μνήμης, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε δημόσια κτίρια από τις 6:29 το πρωί, ώρα που η Χαμάς άρχισε να διεισδύει σε ισραηλινό έδαφος. Ακολούθησε μια καταστροφική ισραηλινή αντεπίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμη αποστολές μπροστά μας και σκοπεύουμε να τις εκτελέσουμε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια τελετής στο στρατιωτικό νεκροταφείο του όρους Χερτσλ στην Ιερουσαλήμ.

«Δεν θα υπάρξει καμία εξουσία της Χαμάς στη Γάζα», πρόσθεσε, δεσμευόμενος να συνεχίσει να στοχεύει όποιον εμπλέκεται στην επίθεση που σκότωσε 1.221 Ισραηλινούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι όποιος εμπλέκεται στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ «και κρατά όμηρους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο».

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ προκειμένου να «δημιουργήσει μια ευκαιρία για ειρήνη με μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός, ως επί το πλείστον, επιθυμεί ειρήνη μαζί μας». «Όσο για το Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε στο καθεστώς των αγιατολάχ στην Τεχεράνη να απειλήσει την ύπαρξή μας», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι ήταν «πιο αδύναμο από ποτέ από την ίδρυσή του».

Στον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 74.200 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Μετά την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025, το πολιτικό μέλλον της περιοχής παραμένει αβέβαιο. Το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, αρνείται να αποσύρει τις δυνάμεις του μέχρι να επαληθευτεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Η Χαμάς υποστηρίζει τον σταδιακό αφοπλισμό, αντί για την άμεση και μονομερή παράδοση του οπλοστασίου της. Μετά την επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ μάχεται σε πολλά μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, του ισλαμιστικού κινήματος που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, καθώς και εναντίον του Ιράν.

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