Η «αέρια» δοκιμασία της σχέσης: Αν κάνετε αυτό μπροστά στον σύντροφό σας, η σχέση σας αναβαθμίζεται

Το μυστικό της συναισθηματικής ασφάλειας – Γιατί η αληθινή οικειότητα δεν χρειάζεται φίλτρα

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Η «αέρια» δοκιμασία της σχέσης: Αν κάνετε αυτό μπροστά στον σύντροφό σας, η σχέση σας αναβαθμίζεται
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Στην αρχή μίας σχέσης, όλοι φορούν μία αόρατη κάπα τελειότητας. Οι άνθρωποι προσπαθούν να είναι οι πιο έξυπνοι, οι πιο γοητευτικοί κι οπωσδήποτε οι πιο αψεγάδιαστοι άνθρωποι στον πλανήτη.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτή η κάπα αποχωρεί; Μία έρευνα γύρω από τις συνήθειες των ζευγαριών αποδεικνύει ότι η πραγματική οικειότητα δεν κρύβεται στα κεριά και στα ακριβά δείπνα, αλλά στην ικανότητά μας να χαλαρώνουμε πλήρως. Εκεί όπου η ανάγκη να δείχνουμε τέλειοι δίνει τη θέση της στην απόλυτη, απενοχοποιημένη άνεση.

Για πολλά ζευγάρια, η στιγμή που σταματούν να κρύβουν τις φυσιολογικές ανθρώπινες λειτουργίες τους αποτελεί ένα ανεπίσημο αλλά εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο.

Μία ευρέως γνωστή έρευνα του ψηφιακού μέσου Mic έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πότε ακριβώς οι άνθρωποι αποφασίζουν να ρίξουν τις «άμυνες» της εξωτερικής τελειότητας.

Η σύμπτωση των 2 – 6 μηνών και το «Σ’ αγαπώ»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιλέγει να περιμένει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα πριν κάνει το μεγάλο βήμα.

Σχεδόν το 29% των ζευγαριών δήλωσε ότι περίμενε από 2 έως 6 μήνες σχέσης πριν νιώσει την απαραίτητη άνεση.

Οι κοινωνιολόγοι παρατηρούν ότι το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο συμπίπτει ακριβώς με την περίοδο που τα περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν να προφέρουν για πρώτη φορά τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Ένα 25,2% των συμμετεχόντων προτίμησε να περιμένει από 6 μήνες έως 1 χρόνο, ενώ ένα αυστηρό 7% δήλωσε πως δεν θα το έκανε ποτέ, προτιμώντας να κρατήσει αυτό το κομμάτι της ιδιωτικότητας ανέπαφο.

Στον αντίποδα, ένα 22,4% δήλωσε έτοιμο να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο μέσα στις πρώτες κιόλας εβδομάδες.

Τι λένε οι ειδικοί για την ψυχολογία της οικειότητας

Οι σύμβουλοι σχέσεων και οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η ανάγκη να δείχνουμε πάντα αψεγάδιαστοι στην αρχή μιας γνωριμίας είναι απόλυτα φυσιολογική. Ωστόσο, η διαρκής πίεση για την διατήρηση μιας τέλειας εικόνας μπορεί να προκαλέσει υποσυνείδητο άγχος.

Όταν ένα ζευγάρι φτάνει στο σημείο να χαλαρώνει πλήρως, στέλνει ένα ισχυρό σήμα: «Σε εμπιστεύομαι αρκετά ώστε να μου επιτρέψω να είμαι άνθρωπος δίπλα σου». Η αποδοχή των λιγότερο «glamorous» πλευρών της καθημερινότητας χτίζει ένα βαθύτερο επίπεδο συναισθηματικής ασφάλειας.

Επιπλέον, το shared humor (το να μπορείτε να γελάσετε μαζί με μια αμήχανη στιγμή) λειτουργεί ως αποσυμπιεστής του στρες και ενισχύει τον δεσμό.

Η βιολογία της… άνεσης

Ας είμαστε ειλικρινείς: η συγκράτηση των εντερικών αερίων δεν είναι μόνο άβολη, αλλά μπορεί να γίνει και επώδυνη. Το να φτάνει ένα ζευγάρι στο σημείο να «απενοχοποιήσει» τα αέρια και το φούσκωμα μέσα στο σπίτι σημαίνει ότι η σχέση έχει περάσει από το στάδιο του φλερτ και της ιδανικής εικόνας, στο στάδιο της πραγματικής συμβίωσης.

Όταν σταματάς να τρέχεις πανικόβλητος στο διπλανό δωμάτιο ή να υποφέρεις σιωπηλά στον καναπέ, ουσιαστικά δηλώνεις στον άλλον ότι νιώθεις ασφαλής μαζί του. Άλλωστε, όπως λένε χαριτολογώντας και οι ειδικοί, αν δεν μπορείς να μοιραστείς με τον σύντροφό σου τις πιο ανθρώπινες και αναπόφευκτες στιγμές της βιολογίας σου, τότε με ποιον θα τις μοιραστείς;

Υπάρχει σωστό και λάθος;

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει χρυσός κανόνας. Η άνεση λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.Αν ένας από τους δύο συντρόφους δεν νιώθει έτοιμος να περάσει αυτό το στάδιο, ή αν το ζευγάρι προτιμά να διατηρεί ορισμένα όρια ιδιωτικότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση υστερεί σε ποιότητα. Η πραγματική υγεία μιας σχέσης δεν κρίνεται από βιολογικά ορόσημα, αλλά από τον σεβασμό, την ανοιχτή επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση των ορίων του άλλου.

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