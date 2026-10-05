Καματερό: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι έπειτα από καταδίωξη κλεμμένου ταξί

Snapshot Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 14 ετών συνελήφθησαν στο Καματερό μετά από καταδίωξη κλεμμένου ταξί.

Το ταξί είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την ίδια ημέρα στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα της αστυνομίας και προσπάθησε να διαφύγει, οδηγώντας σε καταδίωξη.

Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και τέσσερα άτομα προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, αλλά συνελήφθησαν δύο από αυτούς.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Snapshot powered by AI

Δύο ανήλικοι, 16 και 14 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, έπειτα από καταδίωξη κλεμμένου ταξί στο Καματερό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 23:30, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε, στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου, ένα ταξί που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την ίδια ημέρα στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα, εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Περγάμου, το ταξί προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο όχημα βγήκαν από αυτό και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους τέσσερις, έναν ανήλικο γεννημένο το 2010 και έναν ακόμη γεννημένο το 2012.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ το ταξί κατασχέθηκε.

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