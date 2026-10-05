Νταμιάνο Nταβίντ: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο με την Ντοβ Κάμερον στην Τοσκάνη

Snapshot Ο Νταιάνο Ντάβιντ δημοσίευσε φωτογραφίες από τον τριήμερο γάμο του με τη Ντοβ Κάμερον στην Τοσκάνη.

Η κεντρική τελετή έγινε στα ερείπια κάστρου του 12ου αιώνα στο Castiglion del Bosco.

Η Ντοβ Κάμερον φορούσε νυφικό Valentino με πέπλο κεντημένο με αστερισμούς, ενώ ο Νταμιάνο κοστούμι Giorgio Armani.

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως κάνει πολιτικό γάμο στο Montalcino και ακολούθησαν εορτασμοί με δείπνο και after-party στους αμπελώνες.

Οι εορτασμοί συνδύασαν ρομαντική ατμόσφαιρα, υψηλή μόδα, gothic αναφορές και έντονο προσωπικό συμβολισμό. Snapshot powered by AI

Με μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση επέλεξε ο Νταμιάνο Νταβίντ να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από τον γάμο του με τη Ντοβ Κάμερον.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο frontman των Måneskin δημοσίευσε στο Instagram ένα καρέ φωτογραφιών από τον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό στην Τοσκάνη, συνοδεύοντάς το με τρυφερή λεζάντα. «Οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου», έγραψε.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τον κινηματογραφικό γάμο του ζευγαριού στην Ιταλία, όπου η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Νταβίντ αντάλλαξαν όρκους σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, σε ιστορικό κτήμα της Τοσκάνης.

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Οι εορτασμοί διήρκεσαν τρεις ημέρες και συνδύασαν τη ρομαντική ατμόσφαιρα της ιταλικής εξοχής με υψηλή μόδα, gothic αναφορές και έντονο προσωπικό συμβολισμό.

Η κεντρική τελετή πραγματοποιήθηκε στα ερείπια κάστρου του 12ου αιώνα στο Castiglion del Bosco, με τη Ντοβ να επιλέγει Valentino νυφικό και πέπλο τεσσάρων μέτρων κεντημένο με αστερισμούς, ενώ ο Νταμιάνο εμφανίστηκε με κλασικό κοστούμι Giorgio Armani.

Το ζευγάρι είχε ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στο Montalcino, ενώ ακολούθησαν welcome dinner στους αμπελώνες και after-party που κράτησε μέχρι αργά.

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