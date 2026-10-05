Μαζωνάκης: Το «κωδικοποιημένο» αρχείο, οι διαγραμμένες αναζητήσεις της Γάκα και η ομαδική συνομιλία

Snapshot Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ερευνώνται τρία ψηφιακά αρχεία, δύο αναφορές και ένα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, που φέρεται να διαγράφηκαν από την 56χρονη γιατρό.

Ένα από τα αρχεία έχει κωδικοποιημένο όνομα και περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να αναφέρεται το όνομά του.

Η γιατρός αναζητούσε στο διαδίκτυο προποφόλη και μιδαζολάμη και διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις, καθώς και συνομιλίες με τον Μαζωνάκη και υπνοθεραπευτή μετά τον θάνατο.

Εσωτερική ομαδική συνομιλία εργαζομένων στο ιατρείο αναφέρει ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη που προκάλεσε πτώση πίεσης και κλήση ΕΚΑΒ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέο υπόμνημα στον ανακριτή ζητώντας περαιτέρω ποινική διερεύνηση και συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση σχετικά με έγγραφα των ιατρείων στην Καρνεάδου. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα για ψηφιακά αρχεία που, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News» του MEGA, φέρεται να είχαν διαγραφεί από την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρία αρχεία εγγράφων, τα οποία εξετάζονται ως προς το περιεχόμενο, τον χρόνο δημιουργίας αλλά και τη διαγραφή τους.

Τα δύο αρχεία και το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό

Από τα τρία αρχεία τα δύο φέρονται να αποτελούν αναφορές που είχαν δημιουργηθεί μέσω λογισμικών που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Το τρίτο αρχείο φέρεται να αποτελεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Η σημασία των συγκεκριμένων εγγράφων αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα και τις καταθέσεις που έχουν ήδη ληφθεί.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει βρεθεί πως η 56χρονη γιατρός έχει διαγράψει:

19 αρχεία εικόνας που απεικονίζουν καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη με ημερομηνία 08/09/2026

18 αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα Eis system με ώρα καταγραφής 17:30

1 αρχείο εικόνας που αφορά πρόγραμμα Zyto 5 με ώρα καταγραφής 17:32

3 αρχεία εγγράφων εκ των οποίων τα 2 αποτελούν αναφορές από τα παραπάνω λογισμικά και ένα αρχείο αποτελεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό

Το ένα αρχείο έχει κωδικοποιημένο όνομα, έχει όλα τα στοιχεία του Μαζωνάκη αλλά όχι το όνομά του

Το αρχείο με το «κωδικοποιημένο» όνομα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα αρχεία που εμφανίζεται με κωδικοποιημένο όνομα. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το συγκεκριμένο αρχείο φέρεται να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που παραπέμπουν στον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται το όνομά του.

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι καλούνται να εξακριβώσουν για ποιο λόγο το αρχείο είχε αυτή τη μορφή, ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενό του και υπό ποιες συνθήκες διαγράφηκε.

Τα στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό - Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη

Μέσα από δύο εκθέσεις των εγκληματολογικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι η 56χρονη γιατρός αναζητούσε για προποφόλη και μιδαζολάμη, ενώ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις σε εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης από το ιστορικό, όπως και τις συνομιλίες της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, στον οποίο είχε στείλει φωτογραφίες του νεκρού τραγουδιστή.

Η Ιωάννα Γάκα που υποστήριξε ότι δεν είχε προχωρήσει στη διαδικασία της μέθης και της πλασμαφαίρεσης, διαπιστώθηκε ότι είχε ψάξει στο διαδίκτυο εκείνο το μεσημέρι σχετικά με τις παρενέργειες της προποφόλης, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

Η άγνωστη αλήθεια στο ιατρείο της Καρνεάδου επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων. Σε ομαδική συνομιλία σχολίαζαν τα όσα έγιναν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον αείμνηστο τραγουδιστή χορηγήθηκε Μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.

Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

Την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με νέα στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ διαβίβασε έγγραφα που αφορούν τα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, ενώ παράλληλα ζητά να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του ΙΣΑ, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

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