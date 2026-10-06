Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα
Ρουμάνος άφησε μεροκάματο 235 ευρώ στην Αγγλία για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πραγματοποιήσει το όνειρό του
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Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή μακριά απ' τη χώρα τους, θέτοντας ως προτεραιότητα τις καλύτερες οικονομικές και εργασιακές συνθήκες.
Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Άλιν, ένας Ρουμάνος που έβγαζε 235 ευρώ την ημέρα στην Αγγλία, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα για να πραγματοποιήσει το όνειρό του.
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