Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή μακριά απ' τη χώρα τους, θέτοντας ως προτεραιότητα τις καλύτερες οικονομικές και εργασιακές συνθήκες.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Άλιν, ένας Ρουμάνος που έβγαζε 235 ευρώ την ημέρα στην Αγγλία, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα για να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

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