ΑΑΔΕ: Μεγάλο χτύπημα στο λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. τσιγάρα, διαφυγόντες δασμοί €1,4 εκατ.

Snapshot Η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατέσχεσε 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων.

Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα χαρακτηριστικά, επιβατικό όχημα, δίκυκλο και περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.

Η δομή χρησιμοποιούσε μισθωμένους χώρους, πλαστές πινακίδες και ειδική συσκευασία για να αποφύγει τον έλεγχο με x-ray.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και η έρευνα συνεχίζεται για την αποκάλυψη επιπλέον εμπλεκομένων και κυκλωμάτων. Snapshot powered by AI

Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:

Τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων, που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας (7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων)

Φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες

Επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα

Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

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