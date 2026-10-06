Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας σε δύο πολυκατοικίες της Καλλιθέας, στην οδό Λασκαριδου 174, όπου έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο και την περισυλλογή φιαλιδίων που περιέχουν επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ.

Για λόγους ασφαλείας, αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση των κατοίκων των δύο κτιρίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και η πυροσβεστική.

Πήγη: Newsbomb

Πηγή: Newsbomb

«Ενημερωθήκαμε από κατοίκους ότι εντόπισαν σε κατοικία φιαλίδια με επικίνδυνο υλικό, την ποιότητα και την ποσότητα του οποίου δεν γνωρίζουμε. Απλά ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνο. Είμαστε παρόντες, παρακολουθούμε τα γεγονότα και ο δήμος Καλλιθέας είναι εδώ για ό,τι ζητηθεί», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλλιθέας, Παπαχρήστος Βασίλης.

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