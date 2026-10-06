Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα

Snapshot Στην Καλλιθέα διεξάγεται επιχείρηση απομάκρυνσης φιαλιδίων με κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, το οποίο είναι εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο.

Το πικρικό οξύ είναι ισχυρό εκρηκτικό όταν είναι ξηρό ή έχει υγρασία κάτω του 30%, και απαιτεί διαβροχή με νερό για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά.

Η μακροχρόνια αποθήκευση σε παλιά μεταλλικά δοχεία οδηγεί στον σχηματισμό ευαίσθητων πικρικών αλάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Ιστορικά, το πικρικό οξύ χρησιμοποιήθηκε στη γόμωση βλημάτων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πριν αντικατασταθεί από το TNT.

Η τοξικότητα του πικρικού οξέος περιλαμβάνει τοπικό κιτρίνισμα του δέρματος και σοβαρές εσωτερικές βλάβες σε περίπτωση απορρόφησης ή κατάποσης, με αυστηρά καθορισμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης από OSHA και NIOSH. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Καλλιθέα, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κρίσιμη επιχείρηση της αστυνομίας για την απομάκρυνση επικίνδυνου εκρηκτικού υλικού. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έχει αναπτυχθεί στην οδό Λασκαρίδου 174, προκειμένου να ελέγξει τον χώρο. Οι ειδικοί καλούνται να περισυλλέξουν φιαλίδια που περιέχουν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ.

Ταυτόχρονα, οχήματα της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξαιρετικά λεπτή διαδικασία απομάκρυνσης της ουσίας, η οποία στην κρυσταλλική της μορφή καθίσταται ακραία ασταθής.

Το πικρικό οξύ, γνωστό στη χημική ορολογία ως 2,4,6-τρινιτροφαινόλη (TNP), αποτελεί μια από τις πιο όξινες φαινόλες. Με μοριακό τύπο C₆H₃N₃O₇ και μοριακή μάζα 229,1 g/mol, η συγκεκριμένη οργανική ένωση πήρε το όνομά της από την έντονα πικρή της γεύση. Πρόκειται για ένα ωχροκίτρινο, άοσμο κρυσταλλικό στερεό με πυκνότητα 1,76 g/cm³ και σημείο τήξης στους 122 βαθμούς Κελσίου. Αν θερμανθεί πάνω από τους 300 βαθμούς Κελσίου, εκρήγνυται πριν καν βράσει.



Το πικρικό οξύ, (picric acid στα αγγλικά) γνωστό στη χημική ορολογία ως 2,4,6-τρινιτροφαινόλη (TNP), αποτελεί μια από τις πιο όξινες φαινόλες. Με μοριακό τύπο C₆H₃N₃O₇ και μοριακή μάζα 229,1 g/mol, η συγκεκριμένη οργανική ένωση πήρε το όνομά της από την έντονα πικρή της γεύση. Πρόκειται για ένα ωχροκίτρινο, άοσμο κρυσταλλικό στερεό με πυκνότητα 1,76 g/cm³ και σημείο τήξης στους 122 βαθμούς Κελσίου. Αν θερμανθεί πάνω από τους 300 βαθμούς Κελσίου, εκρήγνυται πριν καν βράσει.

Λάθος αποθήκευση σημαίνει έκρηξη

Όταν παραμένει ξηρό ή με ποσοστό υγρασίας μικρότερο του 30%, το πικρικό οξύ κατατάσσεται στα ισχυρά εκρηκτικά. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα μεταφοράς, η συνήθης πρακτική για την απευαισθητοποίησή του απαιτεί τη διαβροχή με τουλάχιστον 30% νερό. Το όριο του 10% αφορά μόνο περιορισμένες ειδικές κατατάξεις για μικρές συσκευασίες, οι οποίες υπόκεινται σε πρόσθετες δοκιμές. Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη μακρά αποθήκευση, ειδικά όταν το υλικό ξηραίνεται μέσα σε παλιά δοχεία. Η σταδιακή επαφή του με μεταλλικά καπάκια οδηγεί στον σχηματισμό πικρικών αλάτων με μόλυβδο, χαλκό, σίδηρο ή ψευδάργυρο. Οι ενώσεις αυτές καταγράφονται συχνά ως πιο ευαίσθητες στην τριβή και στην κρούση σε σχέση με το ίδιο το οξύ, καθιστώντας την απομάκρυνση παλαιών εργαστηριακών αποθεμάτων υπόθεση εξειδικευμένων μονάδων εξουδετέρωσης.

Από τα αλχημικά κείμενα στη γόμωση βλημάτων

Ιστορικά, πιθανολογείται ότι η πρώτη αναφορά στην ουσία γίνεται ήδη από τα αλχημικά κείμενα του Glauber τον 17ο αιώνα. Το 1771 ο Peter Woulfe την απομόνωσε κατά την επεξεργασία ινδικού με νιτρικό οξύ. Κι όμως, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1799 για να παρατηρήσει ο Jean-Joseph Welter την εκρηκτική φύση του πικρικού καλίου, ενώ η τελική ονομασία δόθηκε από τον Jean-Baptiste Dumas το 1841. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι στρατιωτικές βιομηχανίες ενέταξαν την ουσία ως γόμωση βλημάτων. Κυκλοφόρησε με τις εμπορικές ονομασίες lyddite στη Βρετανία, mélinite στη Γαλλία, ecrasite και shimose. Η αντικατάστασή της από το πιο σταθερό TNT πραγματοποιήθηκε εξαιρετικά σταδιακά.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το πικρικό οξύ βρισκόταν ακόμη σε ευρεία στρατιωτική χρήση, με τεράστιες ποσότητες της ένωσης να συμμετέχουν στον όλεθρο της μεγάλης έκρηξης του Χάλιφαξ το 1917.

Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

Τουλάχιστον 1.782 άτομα, κυρίως στο Χάλιφαξ και στο Ντάρτμουθ, έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη, τα συντρίμμια, τις πυρκαγιές ή την κατάρρευση κτιρίων, ενώ περίπου 9.000 ακόμη τραυματίστηκαν.

Σχεδόν όλα τα κτίρια σε ακτίνα 800 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας του Ρίτσμοντ, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ένα κύμα πίεσης έσπασε δέντρα, έλυγισε σιδηροτροχιές, κατέστρεψε κτίρια, προσάραξε πλοία (συμπεριλαμβανομένου του «Imo», το οποίο εκβράστηκε στην ακτή από το τσουνάμι που ακολούθησε) και σκόρπισε θραύσματα του «Mont-Blanc» σε απόσταση χιλιομέτρων. Απέναντι από το λιμάνι, το Ντάρτμουθ υπέστη επίσης εκτεταμένες ζημιές. Ένα τσουνάμι που προκλήθηκε από την έκρηξη εξαφάνισε μια κοινότητα των Μίκμακ, οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή του Τάφτς Κόουβ για γενιές..

Εμπορικές χρήσεις και τοξικότητα

Εκτός από τον στρατιωτικό τομέα, η ένωση βρήκε εφαρμογή ως κίτρινη βαφή για μετάξι, ακόμη και στα τρόφιμα ως «πικρό του Welter», μέχρι που απαγορεύτηκε εξαιτίας κρουσμάτων δηλητηρίασης. Στην ιατρική των αρχών του 20ού αιώνα αποτελούσε τοπικό αντισηπτικό για εγκαύματα, ιατρική πρακτική που εγκαταλείφθηκε οριστικά. Σήμερα η παρουσία της περιορίζεται κυρίως στην αναλυτική χημεία μέσω της αντίδρασης Jaffé για την κρεατινίνη και στην ιστολογία ως βασικό συστατικό του διαλύματος Bouin. Την ίδια ώρα, η τοξικότητα του υλικού παραμένει αυστηρά χαρτογραφημένη. Η απλή επαφή προκαλεί κιτρίνισμα του δέρματος και των μαλλιών, αλλά σε περιπτώσεις σημαντικής συστηματικής απορρόφησης ή κατάποσης, προκαλούνται ηπατικές και νεφρικές βλάβες, ανουρία και κεφαλαλγία. Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης είναι ξεκάθαρα. Ο οργανισμός OSHA ορίζει το όριο στα 0,1 mg/m³ TWA. Αντίστοιχα, το NIOSH υιοθετεί την ίδια τιμή TWA, προσθέτοντας όριο βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL) στα 0,3 mg/m³ και όριο άμεσου κινδύνου για τη ζωή και την υγεία (IDLH) στα 75 mg/m³.

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