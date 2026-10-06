Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κιούσου διαπίστωσαν ότι το εκχύλισμα του δέντρου Hinoki μειώνει τις νυχτερινές αφυπνίσεις και ενισχύει τα εγκεφαλικά κύματα δέλτα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το εκχύλισμα από τις ρίζες του δέντρου Hinoki μειώνει τις νυχτερινές αφυπνίσεις και ενισχύει τα εγκεφαλικά κύματα δέλτα, βελτιώνοντας τον βαθύ ύπνο.
  • Σε μελέτη με 12 γυναίκες, η χρήση τριών σταγόνων αιθέριου ελαίου Hinoki πριν τον ύπνο οδήγησε σε λιγότερες διακοπές ύπνου και καλύτερη σωματική ανάκαμψη.
  • Η αύξηση των κυμάτων δέλτα κατά τη φάση του ύπνου επιβεβαιώνει τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου μέσω της χρήσης του ελαίου.
  • Η αξιοποίηση των ριζών Hinoki, που παραδοσιακά πετιούνται, προσφέρει οικολογική και οικονομική λύση για φυσικά προϊόντα ευεξίας.
  • Απαιτούνται περαιτέρω κλινικές δοκιμές για την ακριβή καθορισμό δοσολογιών, παρά τα θετικά πρώτα αποτελέσματα.
Snapshot powered by AI

Οι διαταραχές ύπνου αποτελούν ένα επίμονο πρόβλημα που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη μέση ηλικία, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες μεταξύ 40 και 50 ετών. Μια νέα επιστημονική μελέτη από την Ιαπωνία υποδεικνύει τώρα μια απλή, φυσική μέθοδο οικιακής βελτίωσης της νυχτερινής ανάπαυσης, η οποία βασίζεται σε ένα αρωματικό έλαιο που παράγεται από τις ρίζες του δέντρου Hinoki (Chamaecyparis obtusa), γνωστού ως ιαπωνικό κυπαρίσσι. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Wood Science, κατέδειξε ότι η διακριτική παρουσία αυτού του αρώματος στο υπνοδωμάτιο περιόρισε τις νυχτερινές αφυπνίσεις, διευκόλυνε τη μετάβαση σε στάδια βαθύτερου ύπνου και βοήθησε τους συμμετέχοντες να ξυπνούν με σαφώς μεγαλύτερη ενέργεια.

Η άγνωστη αξία στις ρίζες του ξύλου Hinoki

Το δέντρο Hinoki θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα είδη ξυλείας στην Ιαπωνία, καθώς το ξύλο του χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην κατασκευή ναών, κατοικιών και λουτρών χάρη στην αντοχή του. Κατά τη διάρκεια της υλοτομίας, ωστόσο, οι ρίζες των δέντρων απομένουν στο έδαφος αναξιοποίητες, παρότι διαθέτουν υψηλή συγκέντρωση αρωματικών ενώσεων. Η επιστημονική κοινότητα είχε μέχρι σήμερα εστιάσει σχεδόν αποκλειστικά στα αιθέρια έλαια που εξάγονται από τα φύλλα και τα κλαδιά του φυτού.

woman-sleeping-deeply-essential-oil-aroma-diffuser.jpg

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Κουνιγιόσι Σιμίζου από τη Σχολή Γεωργίας του Πανεπιστημίου Κιούσου, η ερευνητική ομάδα θέλησε να διαπιστώσει αν η αξιοποίηση αυτών των υπολειμμάτων μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη δασοκομία, εξετάζοντας ταυτόχρονα τις πραγματικές θεραπευτικές ιδιότητες του ελαίου στον ανθρώπινο ύπνο. Σε προηγούμενα στάδια, οι επιστήμονες είχαν εξετάσει την επίδραση του αρώματος μέσα σε εργαστηριακές συνθήκες μίας μόνο ημέρας. Κι όμως, επειδή ο ύπνος επηρεάζεται βαθιά από τις καθημερινές συνήθειες και το οικείο οικιακό περιβάλλον, οι ερευνητές αποφάσισαν να μεταφέρουν το πείραμα στα ίδια τα υπνοδωμάτια των εθελοντών για διάστημα δύο εβδομάδων.

Η δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες υπνοδωματίου

Στο πείραμα συμμετείχαν 12 Γιαπωνέζες ηλικίας 35 έως 60 ετών, ακολουθώντας μια μονά τυφλή διασταυρούμενη μελέτη. Κάθε γυναίκα πέρασε δύο εβδομάδες εκτεθειμένη στο άρωμα του αιθέριου ελαίου από ρίζα Hinoki και άλλες δύο εβδομάδες χρησιμοποιώντας μια ουδέτερη ουσία ελέγχου χωρίς καμία απολύτως μυρωδιά.

Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά απλή. Κάθε βράδυ πριν κατακλιθούν, οι γυναίκες τοποθετούσαν τρεις σταγόνες του ελαίου σε ένα χάρτινο ποτήρι, εισέπνεαν το άρωμα για περίπου δέκα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια άφηναν το ποτήρι σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το πρόσωπό τους για ολόκληρη τη νύχτα. Η παρακολούθηση των δεδομένων έγινε με τη χρήση τριών διαφορετικών εργαλείων. Οι συμμετέχουσες φορούσαν μια ειδική κορδέλα κεφαλής που κατέγραφε τα εγκεφαλικά κύματα, ένα έξυπνο ρολόι που κατέγραφε τις κινήσεις και τον ρυθμό του ύπνου, ενώ κάθε πρωί συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο καταγράφοντας την υποκειμενική τους αίσθηση κατά την αφύπνιση.

Ενίσχυση των κυμάτων δέλτα και λιγότερες αφυπνίσεις

Τα αποτελέσματα έδειξαν μετρήσιμη βελτίωση σε πολλαπλούς δείκτες. Μέχρι τη 13η ημέρα συνεχούς χρήσης, οι γυναίκες δήλωσαν ότι ένιωθαν πολύ λιγότερη υπνηλία το πρωί και μεγαλύτερη σωματική ανάκαμψη από την κούραση, συγκριτικά με την περίοδο που κοιμούνταν με την ουδέτερη ουσία. Την ίδια ώρα, τα δεδομένα από τα έξυπνα ρολόγια επιβεβαίωσαν ότι οι νυχτερινές διακοπές του ύπνου μειώθηκαν αισθητά.

Η καταγραφή των εγκεφαλικών κυμάτων αποκάλυψε μια ουσιαστική φυσιολογική μεταβολή. Μετά από επτά ημέρες χρήσης του ελαίου Hinoki, παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα των κυμάτων δέλτα ακριβώς κατά τη φάση που οι γυναίκες αποκοιμιούνταν. Τα κύματα δέλτα συνδέονται άμεσα με τη σταδιακή και ομαλή είσοδο στα βαθύτερα στάδια του ύπνου, γεγονός που εξηγεί τη συνολική αίσθηση ξεκούρασης. Οι συμμετέχουσες αξιολόγησαν επίσης θετικά την ίδια την οσμή, περιγράφοντάς την ως χαλαρωτική, ευχάριστη, κομψή, ξυλώδη και νοσταλγική.

Από τα υπολείμματα υλοτομίας στα φυσικά προϊόντα ευεξίας

Ο καθηγητής Σιμίζου υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός φυσιολογικών μετρήσεων και υποκειμενικών αναφορών σε ένα πραγματικό περιβάλλον σπιτιού προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η συστηματική χρήση του ελαίου Hinoki στηρίζει την έναρξη, τη συνέχεια και την τελική ποιότητα του ύπνου.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νέων φυσικών προϊόντων χαλάρωσης και υπνοδωματίου που θα βασίζονται στις ρίζες του ιαπωνικού κυπαρισσιού. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια οικολογική και οικονομική λύση, καθώς μετατρέπει ένα παραπροϊόν της υλοτομίας που κατέληγε στα απορρίμματα σε υλικό υψηλής εμπορικής αξίας. Παρότι το δείγμα της έρευνας υπήρξε μικρό και απαιτείται εκτενέστερη κλινική δοκιμή για τον ακριβή προσδιορισμό των δοσολογιών, τα πρώτα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η παραδοσιακή ιαπωνική χλωρίδα κρύβει ακόμη σημαντικές ιδιότητες για τη σύγχρονη ευεξία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

17:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μεγάλο χτύπημα στο λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. τσιγάρα, διαφυγόντες δασμοί €1,4 εκατ.

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρούμπιο για την πανώλη στη Σιβηρία: Απαιτεί απόλυτη διαφάνεια από τη Ρωσία

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής, υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Κατεψυγμένα ή φρέσκα λαχανικά; Μήπως θυσιάζετε θρεπτική αξία για χάρη ευκολίας;

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία - Επιχείρηση πάνω από το ΚΕΥΠ

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

17:18LIFESTYLE

Η ταραχώδης ζωή του Μάικλ Ντάγκλας: Από τις απιστίες και τις εξαρτήσεις στη μάχη με τον καρκίνο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διέγραψε Κινέζα ηθοποιό - Αντικαταστάθηκε σε όλα τα έργα της

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με ψήφους και της CDU πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία ο Τομπίας Ράους της AfD

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

16:58NEWSBOMB

Moving the City, Responsibly: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα της Wolt για την υπεύθυνη μετακίνηση

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μπρονξ: Πέταξαν γυναίκα και μωρό από το μπαλκόνι - «Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό!»

16:54ANNOUNCEMENTS

Η Παπαστράτος υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Inte

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια εντόπισε κάμερα στο ταβάνι του σπιτιού της - Καταδίκη για τον ιδιοκτήτη

16:45LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Η Έφη πεθαίνει

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό - Εκκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό - Εκκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 19 Influencers για προώθηση παράνομου τζόγου - Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια, διαφημιστικές... ΛΑΟΣ κι αχυράνθρωποι - Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα Καμπούρη που φέσωσε με €5 εκατ. το Δημόσιο

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones - Αγνοείται το πλήρωμα

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική άσκηση: Σουηδοί τη νύχτα στα καταφύγια - Προετοιμασία για αεροπορικές επιδρομές

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια εντόπισε κάμερα στο ταβάνι του σπιτιού της - Καταδίκη για τον ιδιοκτήτη

17:18LIFESTYLE

Η ταραχώδης ζωή του Μάικλ Ντάγκλας: Από τις απιστίες και τις εξαρτήσεις στη μάχη με τον καρκίνο

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ