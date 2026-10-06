Ιαπωνία: Διαγωνισμός για τον πιο γρήγορο και βαθύ ύπνο σε 90 λεπτά έδωσε 12.000 δολάρια

Snapshot Στο Τόκιο διοργανώθηκε διαγωνισμός ύπνου 90 λεπτών με σκοπό τη μέτρηση της ταχύτητας και του βάθους του ύπνου, όπου ο νικητής κέρδισε 12.600 δολάρια.

Οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές που κατέγραφαν την ποιότητα του ύπνου τους μέσω αναπνοής και καρδιακών παλμών.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ύπνου λόγω πολλών ωρών εργασίας, έντονης νυχτερινής ζωής και μετακινήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ του 2021, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά ημερησίως, το λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες.

Ο διαγωνισμός σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει το ενδιαφέρον για τον ύπνο σε μια χώρα με έντονα εργασιακά ωράρια. Snapshot powered by AI

Ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, μία χώρα που πάσχει από έλλειψη ύπνου και πολλές ώρες εργασίας.

Στο Τόκιο, δεκάδες συμμετέχοντες της ελίτ συμμετείχαν σε έναν διαγωνισμό ύπνου, διάρκειας 90 λεπτών, με την ονομασία «Matt Race». Οι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό και ξάπλωσαν σε άνετα στρώματα, προκειμένου να κοιμηθούν για 1,5 ώρα.

Στο κεφάλι τους τοποθετήθηκαν ειδικές συσκευές που μετρούσαν το βάθος και την ποιότητα του ύπνου τους, με βάση την ανάσα και τους καρδιακούς παλμούς, ενώ όποιος κατάφερνε να κοιμηθεί πιο βαθιά πιο γρήγορα, κέρδιζε το βραβείο των δύο εκατομμυρίων γιεν (12.600 δολάρια). Στους διαγωνιζόμενους δόθηκαν ελαφρές κουβέρτες, ενώ μπορούσαν να έχουν μαζί τους μαξιλάρια και λούτρινα παιχνίδια.

Η νικήτρια με το ψευδώνυμο Σουίμι δήλωσε πως θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να μετακομίσει μόνη της σε ένα σπίτι και να αγοράσει ένα κρεβάτι ώστε να κοιμάται «σαν πριγκίπισσα».

Έλλειψη ύπνου στην Ιαπωνία

Οι Ιάπωνες χαρακτηρίζονται για την εργατικότητά τους και τις πολλές ώρες που περνούν στο χώρο εργασίας τους. Πέρα από τις εργασιακές απαιτήσεις, η κουλτούρα του ασιατικού λαού βασίζεται στην πειθαρχία και την ευγένεια, επομένως θεωρείται αναμενόμενο να πηγαίνουν πρώτοι και να φεύγουν τελευταίοι από τη δουλειά.

Παράλληλα, οι πολλές ώρες που περνούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και η έντονη νυχτερινή ζωή, συμβάλλουν στην τρομερή έλλειψη ύπνου. Η χώρα, μάλιστα, είναι η μοναδική που επιτρέπει τον ύπνο κατά τη διάρκεια της εργασίας, ενώ έχουν δημιουργηθεί πολλοί χώροι στο Τόκιο που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να κοιμηθούν για λίγο.

Στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έδειξαν το 2021 ότι οι Ιάπωνες κοιμόντουσαν κατά μέσο όρο επτά ώρες και 24 λεπτά την ημέρα — το λιγότερο από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

«Η Ιαπωνία περιγράφεται συχνά ως μια χώρα που πάσχει από έλλειψη ύπνου, και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ εργατικοί», δήλωσε ο Riichiro Nakama, δημιουργικός διευθυντής της διοργανώτριας εταιρείας στρωμάτων Koala Sleep Japan.

«Μετατρέποντάς το σε μια εκδήλωση όπως αυτή, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να κοιμηθούν μαζί και να αυξήσουμε το ενδιαφέρον για τον ύπνο», δήλωσε ο Nakama.

«Τελείωσε σε μια στιγμή. Σχεδόν εύχομαι να μπορούσα να κοιμηθώ λίγο περισσότερο», δήλωσε στην AFP ο συμμετέχων Τσισάτο Χόντα, 32 ετών. «Ήταν ένας ευχάριστος διαγωνισμός», πρόσθεσε.

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