Ιαπωνία: Ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 100.000 οι υπεραιωνόβιοι - Γυναίκες το 90%

Στους 107.677 έφτασαν οι αιωνόβιοι την 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας, με το 90% να είναι γυναίκες, ενώ η γεννητικότητα καταποντίζεται

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιαπωνία: Ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 100.000 οι υπεραιωνόβιοι - Γυναίκες το 90%
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αριθμός των Ιαπώνων ηλικίας 100 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 100.000, φτάνοντας τους 107.677 στις 1 Σεπτεμβρίου.
  • Το 90% των αιωνόβιων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες.
  • Η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο πιο γερασμένο πληθυσμό στον κόσμο με μέσο όρο ηλικίας 49,9 έτη.
  • Η γεννητικότητα στην Ιαπωνία έπεσε σε ιστορικό χαμηλό, προκαλώντας δημογραφική κρίση και ελλείψεις εργατικού δυναμικού.
  • Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τα έξοδα κοινωνικής πρόνοιας και μειώνει τη φορολογική βάση της χώρας.
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Σε ένα πρωτοφανές ορόσημο γήρανσης έφτασε η Ιαπωνία, καθώς ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το όριο των 100.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε ενόψει της διεθνούς ημέρας των ηλικιωμένων, η νεότερη κυβερνητική έρευνα κατέγραψε συνολικά 107.677 ανθρώπους ηλικίας τουλάχιστον ενός αιώνα την 1η Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται εξαψήφιος αριθμός αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων αφότου ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή των συγκεκριμένων στατιστικών το 1963. Η ηλικιακή αυτή ομάδα διευρύνεται σταθερά, καταρρίπτοντας το ιστορικό υψηλό για 56η διαδοχική χρονιά. Την ίδια ώρα, η γυναικεία παρουσία κυριαρχεί απόλυτα, καθώς το 90% των καταγεγραμμένων εκατόχρονων είναι γυναίκες.

Δημογραφική ασφυξία στην τέταρτη οικονομία του πλανήτη

Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη, η Ιαπωνία διαθέτει σήμερα τον δεύτερο πιο γερασμένο πληθυσμό στον κόσμο, υπολειπόμενη μόνο του Μονακό, σύμφωνα με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κι όμως, το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα μακροζωίας βαδίζει χέρι-χέρι με μια βαθιά κρίση επιβίωσης του παραγωγικού ιστού.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο έδειξαν ότι η γεννητικότητα υποχώρησε την περασμένη χρονιά σε ιστορικό χαμηλό. Η εξέλιξη αυτή πιέζει ασφυκτικά την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες ελλείψεις εργατικών χεριών, ραγδαία αύξηση των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και σταδιακή συρρίκνωση της φορολογικής της βάσης.

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