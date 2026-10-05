Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη στο κέντρο κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο – Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής

Snapshot Μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη αγνόησε σήμα της Ομάδας Ζ και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, με τον οδηγό να παραβιάζει συνεχώς τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο στην οδό Κασσάνδρου, όπου ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο και ανετράπη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην οδό Κασσάνδρου, στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Περίπου στις 19:00 οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Ομάδας Ζ. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Οι δύο αστυνομικοί επιχείρησαν αρκετές φορές να σταματήσουν τον μοτοσικλετιστή ο οποίος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και προέβαινε σε συνεχείς παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στην οδό Κασσάνδρου ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

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